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Маркевич - про Бущана: Это была последняя попытка Динамо неплохо на нем заработать

Премьер-лига

А вратарская позиция в Динамо – не критическая

Маркевич - про Бущана: Это была последняя попытка Динамо неплохо на нем заработать

fcdynamo.com

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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал продажу оснвоного голкипера "Динамо" Георгия Бущана в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб".

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"Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в "Динамо" – не критическая.

К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия.

Этим игрокам равноценной замены нет", - сказал Маркевич.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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