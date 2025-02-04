Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич - про Бущана: Это была последняя попытка Динамо неплохо на нем заработать
А вратарская позиция в Динамо – не критическая
fcdynamo.com
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал продажу оснвоного голкипера "Динамо" Георгия Бущана в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб".
"Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в "Динамо" – не критическая.
К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия.
Этим игрокам равноценной замены нет", - сказал Маркевич.
Популярное сейчас
- Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Украина – Германия 9:0. Это было мощно
- Трабзонспор положил глаз на очередного игрока Шахтера
- Отголоски давней истории. Оккупационные власти Крыма во второй раз подали в суд на Динамо
- Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо