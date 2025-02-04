Маркевич - про Бущана: Это была последняя попытка Динамо неплохо на нем заработать

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал продажу оснвоного голкипера "Динамо" Георгия Бущана в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб".

"Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в "Динамо" – не критическая.

К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия.

Этим игрокам равноценной замены нет", - сказал Маркевич.