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Неожиданные проблемы. Оболонь не может найти спарринг-партнера для спарринга

Премьер-лига

Последний спарринг пивоваров на сборах может сорваться

Неожиданные проблемы. Оболонь не может найти спарринг-партнера для спарринга

instagram.com/fc_obolon_kyiv

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У "Оболони" внезапно возникли проблемы с поиском спарринг-партнера на сборах в Турции.

Как сообщает Sport.ua, киевляне планировали планировали завершить турецкий этап подготовки 14 февраля контрольным матчем.

Партнеры "Оболони", которые занимались организацией сбора в Турции, никак не могут подыскать последнего спарринг-партнера и все идет к тому, что "пивовары" вынуждены будут ограничиться 6 контрольными поединками на этом этапе подготовки.

Напомним, что впереди у "Оболони" контрольные матчи с клубами "Фастав" из Чехии (7 февраля) и "Миллсами" из Молдовы (13 февраля).

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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