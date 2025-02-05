Неожиданные проблемы. Оболонь не может найти спарринг-партнера для спарринга

У " Оболони " внезапно возникли проблемы с поиском спарринг-партнера на сборах в Турции.

Как сообщает Sport.ua, киевляне планировали планировали завершить турецкий этап подготовки 14 февраля контрольным матчем.

Партнеры "Оболони", которые занимались организацией сбора в Турции, никак не могут подыскать последнего спарринг-партнера и все идет к тому, что "пивовары" вынуждены будут ограничиться 6 контрольными поединками на этом этапе подготовки.

Напомним, что впереди у "Оболони" контрольные матчи с клубами "Фастав" из Чехии (7 февраля) и "Миллсами" из Молдовы (13 февраля).