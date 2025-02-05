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Вацко: Мы такая же футбольная страна, как Сан-Марино и Мальта. Нам нужно делать чемпионат на 10-12 команд

Премьер-лига
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Комментатор выступает за сокращение участников

Вацко: Мы такая же футбольная страна, как Сан-Марино и Мальта. Нам нужно делать чемпионат на 10-12 команд

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Журналист Виктор Вацко рассуждает о форматах УПЛ и ПФЛ.

"Нам нужно делать чемпионат на 12, а может даже на 10 команд, чтобы оставались только сильные и заходили только сильные, мощные экономически и конкурентоспособные. Чтобы рубились между собой по 4 матча в сезоне "Динамо" и "Шахтер", "Кривбасс" и "Полесье", "Карпаты" и "Александрия", чтобы матчей проходных не было.

Чтобы в этой конкуренции футболисты прогрессировали и становились сильнее. Кевин тот же станет сильнее, чтобы Адэеми его с поля не выбрасывал, когда сыграет 8 матчей против "Динамо" и "Полесья", а не 4 против "Динамо" и "Полесья" и еще 4 – против "Ингульца" и "Левого Берега".

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“Только не надо рассказывать мне, что у нас такая большая футбольная страна, что не может в такой стране в Первой лиге быть меньше 16 команд. Вы посмотрите на низшие лиги нашего футбола. В Первой лиге весенняя часть сезона начинается в апреле.

То есть первый этап сезона длится 4 месяца, далее 4 месяца пауза, второй этап – апрель и май. Аж 8 матчей на втором этапе, с переходными – 10 матчей максимум. Смех же”.

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"Вторая лига. Пауза в чемпионате с 28 октября. И вторая часть сезона стартует 11 апреля. 5,5 месяцев перерыв, а во второй части команды сыграют максимум 8 игр. Мы реально такая же футбольная страна, как Сан-Марино и Мальта с таким подходом. Как мы прогрессировать хотим, но всех все устраивает.

Думайте и меняйте количество команд в лигах, форматы проведения соревнований, превращайте их не в удобные, а в интригующие, интересные, конкурентные, принимайте непопулярные решения. Вы ведь там в высоких кабинетах для чего? Для того, чтобы футбол развивался, а пока мы наступаем, но в обратном направлении. Пока так все развивали наши чиновники, что мы не просто упали на дно, мы одной ногой это дно пробили даже", – заверил Вацко.

Напомним, что в высшем дивизионе количество участников в разные годы варьировалось от 12 до 20-ти (дебютный сезон).

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Виктор Вацко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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