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Гендиректор ЛНЗ: Деньги не очень решают, это максимум 30% успеха. Посмотрите на Металлист 1925
Функционер считает, что финансовый аспект – только одна из деталей
18000.сom.ua
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник ответил на вопрос, что кроме денег нужно, чтобы стать топ-3 командой чемпионата.
"Деньги не очень решают, это максимум 30% успеха. Посмотрите на "Металлист 1925" – одна из самых богатых команд вылетела в Первую лигу. Важнейший фактор – уровень игроков. При этом не обязательно платить большие деньги".
“Надо изучать рынок, понимать, у кого из сильных игроков истекает контракт. Можно взять футболиста бесплатно, главное – уметь договориться”, – сказал Колесник.
До старта второй части сезона черкасский клуб сыграет спарринги против "Ольборга", "Одда", "Мосса", "Торпедо" (Кутаиси) и "Лиллестрема".
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