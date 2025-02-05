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Гендиректор ЛНЗ: Деньги не очень решают, это максимум 30% успеха. Посмотрите на Металлист 1925

Премьер-лига
Обновлено

Функционер считает, что финансовый аспект – только одна из деталей

Гендиректор ЛНЗ: Деньги не очень решают, это максимум 30% успеха. Посмотрите на Металлист 1925

18000.сom.ua

Новина українською

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник ответил на вопрос, что кроме денег нужно, чтобы стать топ-3 командой чемпионата.

"Деньги не очень решают, это максимум 30% успеха. Посмотрите на "Металлист 1925" – одна из самых богатых команд вылетела в Первую лигу. Важнейший фактор – уровень игроков. При этом не обязательно платить большие деньги".

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“Надо изучать рынок, понимать, у кого из сильных игроков истекает контракт. Можно взять футболиста бесплатно, главное – уметь договориться”, – сказал Колесник.

До старта второй части сезона черкасский клуб сыграет спарринги против "Ольборга", "Одда", "Мосса", "Торпедо" (Кутаиси) и "Лиллестрема".

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Металлист 1925 (Харьков) ЛНЗ (Черкассы) Андрей Колесник
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
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