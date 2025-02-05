Игра важнее счета. Кипер Полесья оценил разгромную победу в контрольном матче

Голкипер "Полесья" Евгений Волынец прокомментировал победу над "Динамо" Батуми (5:0) в контрольном матче.

- Как оцените сегодняшний поединок? Выдался шикарный счет, легкая, будто игра с точки зрения игрока, каким он выдался?

- Я не сказал бы, что легкая игра потому, что легких игр, я думаю, что не бывает, тем более, когда ты находишься на сборах. Может мы были в лучшем состоянии, возможно соперник был под нагрузкой. Я думаю, что больше имеет значение не счет, а то, как мы действовали, и то, как создавали моменты. Поэтому, я думаю, что больше надо обращать внимание на игру - она оказалась неплохой.

- Вы сегодня сыграли прямо единственный поединок без замены. Скажем так, насколько уже чувствуете в себе силы? Я не знаю, готовность к чемпионату, который уже скоро.

- Готовимся, тренеры так решили, что сегодня и завтра мы с Олегом сыграем по 90 минут. Им виднее как нас готовить.

- Что вообще полезного сегодня дала, как вам кажется, эта игра против "Динамо" Батуми?

- Последняя игра, когда мы "Балкани" обыграли, и сегодня, они были достаточно неплохие. Хорошо, что очень много получается в атаке и получается забить не один гол, а 2-3 сколько есть моментов. Поэтому очень хорошо, что есть моменты, и мы их реализовываем.

- Что было самое сложное сегодня?

- Я думаю, что сохранять концентрацию во втором тайме когда счет был комфортным. Когда изменились футболисты, то они вышли с очень достойным настроем на игру. Поэтому, честно, игра удавалась.

- Главный тренер говорит, что несмотря на хороший результат, все равно есть какие-то моменты. Не может быть главный тренер доволен игрой команды, но очевидно, что претензий к вам от тренера по вратарям точно нет, сохранили ворота на замке.

- Я думаю, что он также не будет на 100% доволен, что-то найдет. Защитники сегодня очень хорошо сыграли, что не так было много моментов, - сказал Волынец.