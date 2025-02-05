Гендиректор ЛНЗ: Украинские футболисты очень дорогие из-за лимита на легионеров

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал трансферную политику клуба.

- В межсезонье в команду пришли украинские игроки Драмбаев, Танковский и Кушниренко, а ушли легионеры Бар и Ангелов. Это изменение вектора трансферной политики?

- О любом изменении надо говорить уже когда трансферное окно закончится. На данный момент мы закрыли трансферы украинских футболистов.

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- Насколько бюрократические аспекты мешают трансферам?

- Они сбивают ритм. Мы подписываем иностранных игроков не настолько быстро, как хотелось бы. Например, игрок нужен летом в трансферное окно, мы могли бы привезти его за два дня, но должны ждать две недели на оформление визы. Это происходит почти с каждым иностранным игроком. Из-за этого теряем минимум две недели на подготовку. Это одна из ключевых проблем трансферного рынка в Украине.

- Правда ли, что проще подписать иностранца, чем украинского футболиста?

- Да, это все понимают. Украинские футболисты очень дорогие из-за лимита на легионеров - в команде должны выходить минимум четыре украинца. При этом классных футболистов с украинским паспортом не так много, поэтому за них большая конкуренция. Они знают свою цену и пользуются этим. Выход один - воспитывать в своих академиях больше классных украинских футболистов.

- Окупили ли себя легионеры? Может, лучше брать молодежь из академии?

- ЛНЗ создал академию в январе прошлого года. Сейчас у нас нет 18-19-летних футболистов, в чемпионате U-19 играют ребята 16-17 лет. Эта команда пройдет путь вместе 2-3 сезона, станет сильнее, и тогда мы будем брать их в первую команду. Конечно, экономически правильно брать своих воспитанников, а иностранцами точечно усиливать проблемные позиции. Что касается легионеров - футболисты никогда не окупаются за полгода. Надо ждать сезон-другой. Показательный пример - Яшари. Он приехал зимой, поначалу не выделялся на фоне чемпионата. Но мы знали его потенциал, и осенью он раскрылся. Сейчас у нас есть предложение, которое в 14 раз превышает сумму его покупки. Но пока не продаем, он остается в команде, - рассказал Колесник.