Григорчук объяснил, почему решил взять 15-летнего игрока на сборы ЛНЗ

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал, почему взял на зимние сборы 15-летнего хавбека Мирослава Доника и еще двух молодых футболистов.

- На сборы с основой поехал воспитанник ЛНЗ 15-летний хавбек Мирослав Доник, который также уже успел подписать профессиональный контракт. Что это за суперталант?

- Да, это молодой парень 2010 года рождения. Скажу, что это талантливый ребенок, талантливый молодой футболист.

С нами на сборе также находятся молодые защитник Тимофей Нивинский и вратарь Илья Московченко. Мы к ним нежнее относимся, они идут по облегченной программе. Понимаем, что это еще молодые ребята. Следим за ними. Это все молодые таланты. Думаю, скоро вы услышите о них больше и увидите их на поле.

- Кто-то из них будет в обойме ЛНЗ весной?

- Здесь, вы знаете, трудно говорить. Я считаю, не надо с такими молодыми ребятами, даже если они очень и очень талантливые, делать поспешные шаги. Важно интегрировать их во взрослый футбол и подобрать подходящий момент.

Надо, чтобы парень не просто где-то сыграл матч - и потом снова пропал на пару месяцев. Если мы уже молодого подтягиваем в команду, то нужно, что он уже встал и дальше пошел с нами. Это мой взгляд, и мы будем в таком направлении работать с ними.

- Это была ваша идея - взять на сборы тройку юношей?

- Ну, я вам скажу, что как раз этот раздел работы является очень важным для руководителей. Это мне очень нравится. Они уже много сделали для молодежного футбола. Данное направление поднялось на более высокий уровень.

Мы будем очень мощно и интенсивно работать с молодежью, потому что для серьезного клуба и проекта эта часть работы имеет огромное значение, - сказал Григорчук.