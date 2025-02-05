"Не все так просто". Григорчук объяснил провал ЛНЗ с подписанием Русина, Андриевского и Шепелева

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о том, почему ни один из троицы Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Назарий Русин не пополнил состав черкасского клуба.

- Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Назарий Русин - все эти фамилии так или иначе звучали этой зимой вокруг ЛНЗ, однако в итоге игроки оказались в других командах. Почему не удалось договориться?

- Мы переговорили не только с теми футболистами, которых вы назвали, а с большим количеством. Пожалуй, это с десяток известных игроков, с которыми старались общаться и делать предложения. Однако не все так просто. Возникают моменты, которые не можешь преодолеть, и, к сожалению, они не у нас.

- Говорят, с Русиным у вас вообще в "Черноморце" возник замечательный контакт, хотя он даже не успел провести под вашим руководством ни одного официального матча перед полномасштабным вторжением.

- Ну, относительно Русина вам могу сказать без секретов, что я его не то что уважаю, а люблю как человека и футболиста. Поэтому мое отношение к нему просто колоссальное.