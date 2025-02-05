Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не все так просто". Григорчук объяснил провал ЛНЗ с подписанием Русина, Андриевского и Шепелева
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о том, почему ни один из троицы Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Назарий Русин не пополнил состав черкасского клуба.
- Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Назарий Русин - все эти фамилии так или иначе звучали этой зимой вокруг ЛНЗ, однако в итоге игроки оказались в других командах. Почему не удалось договориться?
- Мы переговорили не только с теми футболистами, которых вы назвали, а с большим количеством. Пожалуй, это с десяток известных игроков, с которыми старались общаться и делать предложения. Однако не все так просто. Возникают моменты, которые не можешь преодолеть, и, к сожалению, они не у нас.
- Говорят, с Русиным у вас вообще в "Черноморце" возник замечательный контакт, хотя он даже не успел провести под вашим руководством ни одного официального матча перед полномасштабным вторжением.
- Ну, относительно Русина вам могу сказать без секретов, что я его не то что уважаю, а люблю как человека и футболиста. Поэтому мое отношение к нему просто колоссальное.
Напомним, Шепелев недавно перешел в "Александрию", Русин - в "Хайдук", Андриевский - в "Полесье".
Читайте такжеГригорчук объяснил, почему решил взять 15-летнего игрока на сборы ЛНЗ
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Украинец после голевого отрезка ворвался к лучшим бомбардирам третьего дивизиона Испании
- Зеленский: В войне против России погибло более 45 тысяч украинских военных
- "Не понимаю, как можно было держать его в запасе". Кривцов раскритиковал Пушича из-за своего экс-содноклубника
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва