Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент боливийского клуба объявил о продаже защитника в Шахтер
Историческая продажа
фото из соцсетей
Президент "Боливара" Марсело Клауре сообщил о продаже защитника команды Диего Арройо в "Шахтер" за 1 млн долларов.
"Талантливые боливийские игроки продолжают свой путь в мировом футболе. Я рад объявить об исторической продаже молодого боливийского футболиста Диего Арройо донецкому "Шахтеру" за 1 миллион долларов.
"Шахтер" – лучшая команда Украины. Это один из результатов нашего проекта по развитию игроков, использующего наиболее передовую в мире методологию City Football Group. Я всегда говорил, что если мы предоставим боливийским детям и молодые условия для развития их способностей, мы сможем создать новое поколение спортсменов и, прежде всего, лучших людей. Поздравляем, Диего Арройо! Я уверен, что ты сделаешь вклад в развитие донецкого "Шахтера" и заставишь его гордиться тобой", – написал Клауре.
Ранее сообщалось, что "Боливар" сохранит определенный процент от следующей продажи игрока. Trasfermarkt оценивает его в 25 тысяч евро.
Отметим, что 19-летний Арройо провел 3 матча за первую команду "Боливара", в которых отдал ассист. Также парень играет за молодежную сборную Боливии.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Вацко: Мы такая же футбольная страна, как Сан-Марино и Мальта. Нам нужно делать чемпионат на 10-12 команд
- Зеленский: В войне против России погибло более 45 тысяч украинских военных
- Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва