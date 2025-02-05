Президент боливийского клуба объявил о продаже защитника в Шахтер

Президент "Боливара" Марсело Клауре сообщил о продаже защитника команды Диего Арройо в "Шахтер" за 1 млн долларов.

"Талантливые боливийские игроки продолжают свой путь в мировом футболе. Я рад объявить об исторической продаже молодого боливийского футболиста Диего Арройо донецкому "Шахтеру" за 1 миллион долларов.

"Шахтер" – лучшая команда Украины. Это один из результатов нашего проекта по развитию игроков, использующего наиболее передовую в мире методологию City Football Group. Я всегда говорил, что если мы предоставим боливийским детям и молодые условия для развития их способностей, мы сможем создать новое поколение спортсменов и, прежде всего, лучших людей. Поздравляем, Диего Арройо! Я уверен, что ты сделаешь вклад в развитие донецкого "Шахтера" и заставишь его гордиться тобой", – написал Клауре.