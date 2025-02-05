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Президент боливийского клуба объявил о продаже защитника в Шахтер

Премьер-лига
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Историческая продажа

Президент боливийского клуба объявил о продаже защитника в Шахтер

фото из соцсетей

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Президент "Боливара" Марсело Клауре сообщил о продаже защитника команды Диего Арройо в "Шахтер" за 1 млн долларов.

"Талантливые боливийские игроки продолжают свой путь в мировом футболе. Я рад объявить об исторической продаже молодого боливийского футболиста Диего Арройо донецкому "Шахтеру" за 1 миллион долларов.

"Шахтер" – лучшая команда Украины. Это один из результатов нашего проекта по развитию игроков, использующего наиболее передовую в мире методологию City Football Group. Я всегда говорил, что если мы предоставим боливийским детям и молодые условия для развития их способностей, мы сможем создать новое поколение спортсменов и, прежде всего, лучших людей. Поздравляем, Диего Арройо! Я уверен, что ты сделаешь вклад в развитие донецкого "Шахтера" и заставишь его гордиться тобой", – написал Клауре.

Ранее сообщалось, что "Боливар" сохранит определенный процент от следующей продажи игрока. Trasfermarkt оценивает его в 25 тысяч евро.

Отметим, что 19-летний Арройо провел 3 матча за первую команду "Боливара", в которых отдал ассист. Также парень играет за молодежную сборную Боливии.

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Источник:
Marcelo Claure
Опубликовал: Алина Ерофеева
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