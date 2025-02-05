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Защитник, который не подошел Ворскле, может оказаться в другом клубе УПЛ

Премьер-лига

"Левый Берег" просматривает нигерийского игрока

Защитник, который не подошел Ворскле, может оказаться в другом клубе УПЛ

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

"Левый берег" просматривает 23-летнего нигерийского защитника Принса Эбенезера, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

Футболист находится в статусе свободного агента с лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что игрок проходил просмотр в полтавской "Ворскле", но Юрий Максимов решил не подписывать контракт с защитником.

Последним европейским клубом Эбенезера была болгарская "Арда", также он выступал в молдавском "Зимбру" и имел опыт игры в других европейских командах. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.

Ранее главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак говорил о том, что в расположении команды потенциальный новичок из Нигерии, который выступал за один из болгарских клубов. Вероятно, речь шла именно о Принсе Эбенезере.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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