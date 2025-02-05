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Защитник, который не подошел Ворскле, может оказаться в другом клубе УПЛ
"Левый Берег" просматривает нигерийского игрока
Фото: із відкритих джерел
"Левый берег" просматривает 23-летнего нигерийского защитника Принса Эбенезера, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".
Футболист находится в статусе свободного агента с лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что игрок проходил просмотр в полтавской "Ворскле", но Юрий Максимов решил не подписывать контракт с защитником.
Последним европейским клубом Эбенезера была болгарская "Арда", также он выступал в молдавском "Зимбру" и имел опыт игры в других европейских командах. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.
Ранее главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак говорил о том, что в расположении команды потенциальный новичок из Нигерии, который выступал за один из болгарских клубов. Вероятно, речь шла именно о Принсе Эбенезере.
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