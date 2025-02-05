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Григорчук рассказал о визите Реброва на сборы ЛНЗ

Премьер-лига

Роман Григорчук раскрыл подробности разговора с наставником сине-желтых

Григорчук рассказал о визите Реброва на сборы ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

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Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук поделился впечатлениями от визита главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в расположение черкасского клуба на сборах в Испании.

"Вы знаете, встреча с тренером национальной сборной - это всегда такой хороший сигнал для футболистов. Сам Ребров, когда коротко выступал перед ребятами, подчеркивал, что дорога в его команду открыта для всех. И мы видим примеры, что это действительно так.

Тренер имеет полную информацию и все видит. Любой футболист может попасть в национальную сборную. А это, я думаю, является огромным достижением для игрока. Это наиболее полноценная жизнь, если футболист играет в клубе, выступающем в еврокубках, и играет в сборной своей страны. Это просто прекрасная картина", - сказал Григорчук для издания Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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