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Григорчук рассказал о визите Реброва на сборы ЛНЗ
Роман Григорчук раскрыл подробности разговора с наставником сине-желтых
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук поделился впечатлениями от визита главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в расположение черкасского клуба на сборах в Испании.
"Вы знаете, встреча с тренером национальной сборной - это всегда такой хороший сигнал для футболистов. Сам Ребров, когда коротко выступал перед ребятами, подчеркивал, что дорога в его команду открыта для всех. И мы видим примеры, что это действительно так.
Тренер имеет полную информацию и все видит. Любой футболист может попасть в национальную сборную. А это, я думаю, является огромным достижением для игрока. Это наиболее полноценная жизнь, если футболист играет в клубе, выступающем в еврокубках, и играет в сборной своей страны. Это просто прекрасная картина", - сказал Григорчук для издания Украинский футбол.
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