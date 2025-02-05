Полесье в меньшинстве проиграло польскому клубу в спарринге

"Полесье" провело пятый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Имада Ашура был польский клуб "Арка" Гдыня.

Встреча завершилась поражением житомирского клуба со счетом 2:3. В составе "волков" голами отличились Эдуард Сарапий и Ярослав Караман. Стоит заметить, что с 60-й минуты "Полесье" играло в меньшинстве после удаления Кауа Пайшао. Спустя некоторое время Алексей Авраменко забил мяч в собственные ворота.

Свои заключительные спарринги житомиряне проведут 12 февраля. В этот день команда сыграет с ФК "Бельцы" и львовскими "Карпатами".

Контрольный матч

05.02.2025

"Полесье" - "Арка" 2:3

Голы: Сарапий, 45+3 (пенальти), Караман, 55, Авраменко, 74 (автогол) - Собчак, 4 (пенальти), Де Оливейра, 48.