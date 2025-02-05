Экс-тренер Шахтера: Судаков очень умный и изучает команды, с которыми его связывают

Бывший ассистент спортивного директора "Шахтера" и экс-тренер по физической подготовке команды Карло Николини порассуждал о перспективах полузащитника "горняков" Георгия Судакова.

"Я читал о предложении от "Наполи", которое якобы было отклонено. Конечно, есть интерес со стороны "Наполи" и многих других команд, особенно английских, но на данный момент других предложений не поступало.

Судаков - большой профессионал. Он - основной футболист в "Шахтере", который всегда играет в еврокубках, основной в сборной Украины. На мой взгляд, у него есть большие возможности для совершенствования, потому что он очень умный парень. Поэтому он изучает команды, с которыми его связывают, смотрит, как они играют, чтобы понять, в какой форме они могут быть или не быть.

Насколько я понимаю, Георгий может выполнять любые роли в полузащите, а дальше все зависит от его партнеров по команде. По своим природным данным он не является прирожденным игроком, сильным в отборе. Однако, он может играть за спиной нападающего, его специализация – последний пас, также он любит забивать. Он может сыграть за спиной, любит завершать действия.

Игра "Шахтера" усиливает характеристики футболиста, который, очевидно, хочет выбрать команду, способную подчеркнуть его качества. Его главная особенность, пожалуй, - качество паса", - подытожил Николини.