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"Играет на трех позициях". В Кривбассе оценили подписание первого зимнего новичка

Премьер-лига

Владимир Баенко рассказал об аренде венесуэльца и других планах клуба

"Играет на трех позициях". В Кривбассе оценили подписание первого зимнего новичка

Фото: ФК Кривбас

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Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал подписание первого зимнего новичка, венесуэльского атакующего полузащитника Глейкера Мендозу.

- Владимир Владимирович, как возник такой вариант?

- Мы давно следили за этим игроком. Были переговоры, наш скаутский отдел анализировал и обрабатывал информацию по Мендозе. И сейчас, зимой, мы все же смогли договориться. Игрок приезжает в нашу команду на один год.

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- Расскажите о деталях соглашения...

- Это аренда на год с опцией выкупа, которую мы долго обсуждали и все же пришли к пониманию. У нас будет год посмотреть на него и решить: приобрести Глейкера или рассмотреть другие варианты развития событий. Этот футболист имеет неплохие скоростные данные, играет на трех позициях на поле: нападающего, правого и левого вингера. После того как нашу команду покинул Жан По тренерским штабом была поставлена задача - найти вингера и игроков еще на некоторые позиции.

- Фаны очень интересуются, какие дальнейшие трансферные планы клуба?

- Так получилось, что в нашей команде ребята недолго задерживаются на позиции центрального защитника. Но сейчас мы также ищем левоногого центрального защитника. Это прииоритетная опция, а также игроков еще на две позиции в центре поля, - приводит слова Баенко сайт клуба.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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