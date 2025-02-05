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"Играет на трех позициях". В Кривбассе оценили подписание первого зимнего новичка
Владимир Баенко рассказал об аренде венесуэльца и других планах клуба
Фото: ФК Кривбас
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал подписание первого зимнего новичка, венесуэльского атакующего полузащитника Глейкера Мендозу.
- Владимир Владимирович, как возник такой вариант?
- Мы давно следили за этим игроком. Были переговоры, наш скаутский отдел анализировал и обрабатывал информацию по Мендозе. И сейчас, зимой, мы все же смогли договориться. Игрок приезжает в нашу команду на один год.
- Расскажите о деталях соглашения...
- Это аренда на год с опцией выкупа, которую мы долго обсуждали и все же пришли к пониманию. У нас будет год посмотреть на него и решить: приобрести Глейкера или рассмотреть другие варианты развития событий. Этот футболист имеет неплохие скоростные данные, играет на трех позициях на поле: нападающего, правого и левого вингера. После того как нашу команду покинул Жан По тренерским штабом была поставлена задача - найти вингера и игроков еще на некоторые позиции.
- Фаны очень интересуются, какие дальнейшие трансферные планы клуба?
- Так получилось, что в нашей команде ребята недолго задерживаются на позиции центрального защитника. Но сейчас мы также ищем левоногого центрального защитника. Это прииоритетная опция, а также игроков еще на две позиции в центре поля, - приводит слова Баенко сайт клуба.
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