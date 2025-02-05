Ротань - о тренировочных сборах Александрии: Я считаю, что мы сделали то, что запланировали

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал первую часть тренировочных сборов команды.

"Я считаю, что мы сделали то, что запланировали. И с точки зрения физических нагрузок, и с точки зрения того, что мы показали в первых играх, а это самое главное. Да, мы в этих матчах где-то не обращали внимание на результат, больше на готовность. Очень важно, что мы стали лучше в физическом плане, также мы сделали шаг вперед в понимании между игроками, донесли наши идеи до новичков".

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"Во время второй части сборов мы, пожалуй, сделаем акцент не на каких-то физических упражнениях, а больше будем работать над нашей интенсивностью. Думаю, что мы улучшимся еще в этом аспекте. Игроки работают не на свежих ногах, они это понимают, но отдаются на полную. Думаю, мы должны подойти к возобновлению чемпионата в хорошей физической готовности и, самое главное, понимать, что для нас это нас это важно, и будет очень трудно, но мы также должны иметь характер".

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Напомним, что по итогам первой части чемпионата Украины "Александрия" находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 38 очков после 17-ти сыгранных туров.