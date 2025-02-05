Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обыграли датчан. Александрия все-таки провела спарринг, который вчера отменили из-за погоды
Александрия обыграла команду из второго дивизиона Дании
fco.com.ua
Во вторник, 4 февраля, "Александрия" на сборах в Турции не смогла провести спарринг с датской "Фредерицией".
Над регионом заходил серьезный шторм с громом и молнией, и
Тем не менее, на следующий день утром команды все-таки провели спарринг.
Матч закончился победой команды Ротаня со счетом 2:0 с голами Филиппова и Амарала.
Следующие спарринги в Турции "Александрия" проведет 8 января. У "горожан" на этот день также запланировано два матча – с латвийскими "Лиепаей" и "Аудой".
"Александрия" (Украина) – "Фредериция" (Дания) 2:0
Голы: Филиппов, Амарал
"Александрия" (стартовый состав): Ермаков, Шабанов, Кампос, Мартынюк, Кравченко, Калюжный, Мишнев, Ковалец, Цара, Безерра, Филиппов
"Александрия" (запасные): Шевченко, Матвиив, Галоян, Матеус, Шепелев, Беляев, Логинов, Смирный, Козак
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео
- Это не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеру
- Ингулец из-за давления со стороны Кобина покинул еще один игрок
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо