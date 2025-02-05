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Обыграли датчан. Александрия все-таки провела спарринг, который вчера отменили из-за погоды

Премьер-лига
Обновлено

Александрия обыграла команду из второго дивизиона Дании

Обыграли датчан. Александрия все-таки провела спарринг, который вчера отменили из-за погоды

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 4 февраля, "Александрия" на сборах в Турции не смогла провести спарринг с датской "Фредерицией".

Над регионом заходил серьезный шторм с громом и молнией, и клубы решили не рисковать и не проводить поединок.

Тем не менее, на следующий день утром команды все-таки провели спарринг.

Матч закончился победой команды Ротаня со счетом 2:0 с голами Филиппова и Амарала.

Следующие спарринги в Турции "Александрия" проведет 8 января. У "горожан" на этот день также запланировано два матча – с латвийскими "Лиепаей" и "Аудой".

"Александрия" (Украина) – "Фредериция" (Дания) 2:0

Голы: Филиппов, Амарал

"Александрия" (стартовый состав): Ермаков, Шабанов, Кампос, Мартынюк, Кравченко, Калюжный, Мишнев, Ковалец, Цара, Безерра, Филиппов

"Александрия" (запасные): Шевченко, Матвиив, Галоян, Матеус, Шепелев, Беляев, Логинов, Смирный, Козак

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