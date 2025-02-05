Шепелев прокомментировал адаптацию в Александрии

Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев, который этой зимой присоединился к команде на правах свободного агента, поделился своими впечатлениями от первых дней в новом коллективе.

"Меня приняли хорошо. Я многих знаю, мы играли вместе с некоторыми футболистами и в "Динамо", и в дубле, и в U-19. Поэтому было нетрудно адаптироваться. Но мне еще нужно время. Я стараюсь больше контактировать с ребятами, чтобы понимать их лучше. Они мне подсказывают, где как действовать на футбольном поле. Поэтому адаптация проходит хорошо".

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Напомним, что соглашение "горожан" с 27-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2025 года.