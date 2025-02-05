Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шепелев прокомментировал адаптацию в Александрии
Зимний новичок команды поделился своими впечатлениями от нового коллектива
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев, который этой зимой присоединился к команде на правах свободного агента, поделился своими впечатлениями от первых дней в новом коллективе.
"Меня приняли хорошо. Я многих знаю, мы играли вместе с некоторыми футболистами и в "Динамо", и в дубле, и в U-19. Поэтому было нетрудно адаптироваться. Но мне еще нужно время. Я стараюсь больше контактировать с ребятами, чтобы понимать их лучше. Они мне подсказывают, где как действовать на футбольном поле. Поэтому адаптация проходит хорошо".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что соглашение "горожан" с 27-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2025 года.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Новый защитник для Шахтера, очередная травма Алабы, разгром от Атлетико. Главные новости за 4 февраля
- Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва