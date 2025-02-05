Динамо после краткосрочного отпуска вернулось к работе. ФОТО

Во вторник, 4 февраля, первая команда " Динамо " возобновила командные тренировки после трех дней отдыха, которые игрокам предоставил тренерский штаб после игры Лиги Европы с РФШ в Гамбурге.

Во вторник команда провела одну тренировку на поле. Она началась с нескольких кругов пробежки, а также разминки и растяжки.

После этого команда перешла к работе над короткими передачами, разбившись на четверки и двигаясь между тренировочными стойками и фишками.

Дальше было держание мяча в квадратах, а завершилось втягивающее занятие игрой в теннисбол.

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Во время этой завершающей части зимних сборов в Турции "Динамо" запланировало проведение трех контрольных матчей. Соперниками "бело-синих" будут северомакедонская "Шкендия" (6 февраля), датский "Эсбьерг" (10 февраля) и румынская "Чиксереда Меркуря Чук" (11 февраля).