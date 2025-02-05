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"Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно", - Усик рассказал о дружбе с президентом Полесья
Они знакомы много лет
polissyafc.com
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО) рассказал о своей дружбе с президентом житомирского "
"С Геннадием Буткевичем общаюсь много лет. Он мой близкий друг, который помогает мне. С таким человеком хорошо общаться, учиться у него. Ведь он многое прошел, он крутой бизнесмен, а еще отличный человек – простой и правдивый.
Задаю ему разные кошмарные вопросы, а он всегда отвечает правду. Поэтому учусь его отношению к жизни и бизнесу. Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно", – рассказал Усик.
Напомним, что у Усика также подписан профессиональный контракт с "Полесьем".
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