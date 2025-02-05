"Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно", - Усик рассказал о дружбе с президентом Полесья

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО) рассказал о своей дружбе с президентом житомирского " Полесья " Геннадием Буткевичем.

"С Геннадием Буткевичем общаюсь много лет. Он мой близкий друг, который помогает мне. С таким человеком хорошо общаться, учиться у него. Ведь он многое прошел, он крутой бизнесмен, а еще отличный человек – простой и правдивый.

Задаю ему разные кошмарные вопросы, а он всегда отвечает правду. Поэтому учусь его отношению к жизни и бизнесу. Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно", – рассказал Усик.