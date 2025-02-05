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"Возможно, он еще живет футболом 2010-х годов", - в ЛНЗ ответили на критику от Маркевича
Речь о трансферах
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник ответил известному украинскому тренеру Мирону Маркевичу, который критиковал клуб за трансферы легионеров.
– Как вы прокомментируете слова Мирона Маркевича о том, что нужно покупать действительно классных легионеров?
– Мирон Маркевич – яркая личность в украинском футболе, он имеет право на свое мнение. Возможно, он еще живет футболом 2010-х годов, когда можно было привезти бразильца за 6-15 миллионов, и эти игроки того стоили. Мы же стараемся извлечь максимум из имеющихся возможностей. Тот же Яшари, на которого сейчас есть предложение, в 14 раз превышающее сумму его покупки. Сейчас украинский футбол может двигаться только так.
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