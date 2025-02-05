  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболист или тренер? Экс-игрок Барселоны замечен в расположении Александрии. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболист или тренер? Экс-игрок Барселоны замечен в расположении Александрии. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Или просто заехал в гости к Руслану Ротаню?

Футболист или тренер? Экс-игрок Барселоны замечен в расположении Александрии. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Известный в прошлом защитник "Шахтера", "Барселоны" и ряда других команд Дмитрий Чигринский, судя по всему, готовится к тренерской карьере.

Фото 38-летнего игрока в клубной экипировке "Александрии" опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram известный футбольный агент Дмитрий Панков.

При этом, как сообщает Dynamo.kiev.ua, речи о том, что Чигринский войдет в тренерский штаб "Александрии", не идет. Он приехал в лагерь "горожан" в качестве гостя, чтобы приобрести первый тренерский опыт, наблюдая за работой наставников "Александрии" и их команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При этом о завершении карьеры сам игрок не объявлял. Последний раз Дмитрий выходил на поле в ноябре 2023 года, в качестве игрока "Шахтера" в товарищеском матче против львовского "Руха".

Футболист или тренер? Экс-игрок Барселоны замечен в расположении Александрии. ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
С голом игрока не просмотре. Левый Берег в спарринге проиграл грузинам
yellow-arrow
"Возможно, он еще живет футболом 2010-х годов", - в ЛНЗ ответили на критику от Маркевича
yellow-arrow
"Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно", - Усик рассказал о дружбе с президентом Полесья
Дмитрий Чигринский ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости