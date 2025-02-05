Футболист или тренер? Экс-игрок Барселоны замечен в расположении Александрии. ФОТО

Известный в прошлом защитник "Шахтера", "Барселоны" и ряда других команд Дмитрий Чигринский, судя по всему, готовится к тренерской карьере.

Фото 38-летнего игрока в клубной экипировке " Александрии " опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram известный футбольный агент Дмитрий Панков.

При этом, как сообщает Dynamo.kiev.ua, речи о том, что Чигринский войдет в тренерский штаб "Александрии", не идет. Он приехал в лагерь "горожан" в качестве гостя, чтобы приобрести первый тренерский опыт, наблюдая за работой наставников "Александрии" и их команды.

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При этом о завершении карьеры сам игрок не объявлял. Последний раз Дмитрий выходил на поле в ноябре 2023 года, в качестве игрока "Шахтера" в товарищеском матче против львовского "Руха".