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"Вулверхэмптон купит Бражко позже, однако ненадолго", - Сабо пророчит хавбеку топ-клуб

Премьер-лига

Эксперт пророчит игроку топ-клуб

"Вулверхэмптон купит Бражко позже, однако ненадолго", - Сабо пророчит хавбеку топ-клуб

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо отреагировал на решение президента киевского клуба Игоря Суркиса не продавать в "Вулверхэмптон" опорного полузащитника Владимира Бражко.

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"Я думаю, что "Вулверхэмптон" его купит позже. Однако ненадолго. Бражко – хороший футболист, и я убежден, что его будущее предполагает дальнейший путь вверх, в более солидный клуб", - сказал Сабо.

Напомним, что в этом сезоне Владимир Бражко провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Йожеф Сабо Вулверхэмптон Владимир Бражко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
05.02.2025 в 20:33
Если перейдет, то точно не в Вулверхемптон, обычно после таких отказов, редко команда которой отказали, возвращается к этой кандидатуре, тем более они купили нового опорника на его место
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
05.02.2025 в 20:33
Если перейдет, то точно не в Вулверхемптон, обычно после таких отказов, редко команда которой отказали, возвращается к этой кандидатуре, тем более они купили нового опорника на его место
Ответить
0
0

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