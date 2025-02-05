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"Вулверхэмптон купит Бражко позже, однако ненадолго", - Сабо пророчит хавбеку топ-клуб
Эксперт пророчит игроку топ-клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо отреагировал на решение президента киевского клуба Игоря Суркиса не продавать в "Вулверхэмптон" опорного полузащитника Владимира Бражко.
"Я думаю, что "Вулверхэмптон" его купит позже. Однако ненадолго. Бражко – хороший футболист, и я убежден, что его будущее предполагает дальнейший путь вверх, в более солидный клуб", - сказал Сабо.
Напомним, что в этом сезоне Владимир Бражко провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
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