"Вулверхэмптон купит Бражко позже, однако ненадолго", - Сабо пророчит хавбеку топ-клуб

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо отреагировал на решение президента киевского клуба Игоря Суркиса не продавать в "Вулверхэмптон" опорного полузащитника Владимира Бражко.

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"Я думаю, что "Вулверхэмптон" его купит позже. Однако ненадолго. Бражко – хороший футболист, и я убежден, что его будущее предполагает дальнейший путь вверх, в более солидный клуб", - сказал Сабо.

Напомним, что в этом сезоне Владимир Бражко провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.