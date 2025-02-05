С голом игрока не просмотре. Левый Берег в спарринге проиграл грузинам

" Левый Берег " начал вторую неделю работы на турецком этапе сборов контрольным матчем с пятой командой сезона-2024 грузинского элитного дивизиона - "Самгурали" (Цхалтубо).

Виталий Первак, как и в предыдущих спаррингах, в двух таймах сыграл разными составами. "Левый Берег" открыл счет на 35-й минуте матча. После атаки левым флангом передачу Дмитрия Шастала точно замкнул игрок, находящийся в команде на просмотре.

Однако удержать преимущество "аистам" не удалось. Второй тайм начался с курьезного пропущенного гола – Илии Ахвледиани со своей половины поля, при содействии сильных порывов ветра, удалось забросить мяч "за воротник" голкиперу киевлян. А в компенсированное время Гиорги Панцулая забил победный для "Самгурали" гол.

Следующая контрольная встреча "Левого Берега" запланирована на воскресенье, 9 февраля.

"Самгурали" (Цхалтубо, Грузия) – "Левый Берег" 2:1

Голы: Ахвледиани (51), Панцулая (90+1) – ИНП (35)

"Левый Берег": [1 тайм]: Механов – ИНП, Шаповал, Семенов, Астахов – М.Когут, Дедух, ИНП, Шастал, Синица – Кобзарь.

"Левый Берег": [2 тайм]: Караващенко – И.Когут, Сидней, Банада, Соколов – Косовский, Приходько, Шумиха, Войцеховский (Гереш, 81) – Ризнык, Сухоручко.