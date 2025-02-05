Кучер: Пока не выровняем наш чемпионат, конкурировать в еврокубках будет сложно

Выступления украинских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне оказались полной неожиданностью. Еще до старта Украина недосчиталась в Лиге конференций одного своего представителей – "Днепра-1", прекратившего свое существование. Затем один за другим сошли с дистанции житомирское "Полесье" и криворожский "Кривбасс", оставив надежды украинским болельщикам на успех двух грандов – донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Однако этого не произошло: обе команды откровенно разочаровали всех своими результатами в основном этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

В чем кроются причины? С этим вопросом корреспондент UA-Футбол обратился к экс-игроку "Шахтера" и сборной Украины Александру Кучеру.

– Мы понимаем, что сейчас наступили такие времена, что нашим клубам очень трудно достойно конкурировать на европейской арене, – констатирует он. - В этом пришлось убедиться после того, как выступили киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Все потому, что уровень нашего чемпионата очень слаб, и этот факт следует признать.

– Что может изменить ситуацию к лучшему?

- Пока мы не выровняем чемпионат и не сделаем его сильнее в игровом плане, конкурировать в клубных турнирах Европы с любыми соперниками будет сложно. И тот факт, что мы потеряли прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, тому подтверждение. Пробивать себе путь через матчи квалификации будет нелегким делом. Да, "Шахтер" и "Динамо" могут попасть на лучших соперников из числа "сеяных", хотя и на ранних стадиях тоже не бывает простых команд.

– В вашей бывшей команде, "Шахтере", сейчас есть несколько квалифицированных футболистов, на которых уже давно обратили внимание зарубежные клубы. Как вы оцениваете игру одного из них, вратаря Дмитрия Ризныка, который в этом еврокубковом сезоне раскрылся по-особому?

– Он действительно очень красиво выглядит – как в Лиге чемпионов, так и на внутренней, украинской, арене. Дмитрий много помогал команде в матчах на всех фронтах, поэтому сейчас его можно без преувеличения называть одним из лидеров команды. Ризнык неоднократно выручал и в заключительном поединке основного этапа еврокубкового турнира с дортмундской "Боруссией", делал хорошие сейвы. Этот вратарь всегда действует на достойном уровне, постоянно находится в тонусе. Главное – чтобы он не задирал нос и продолжал работать, ведь он еще молод и у него все впереди.

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- Не может ли так быть, что именно Ризнык станет очередной кадровой потерей "Шахтера" в этом календарном году?

– Все возможно. Если будут предложены хорошие деньги, то почему бы не продать? Тем более что мы видим, что в "Шахтере" есть перспективная молодежь, которая всегда оказывается достойной заменой выбывшим. Одни футболисты уходят из команды, другие приходят. Выходит такой вот конвейер. Так что если на того или иного исполнителя имеется спрос, а на его позицию есть замена, то продажу в таком случае считаю делом оправданным.