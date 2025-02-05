Исенко с защитниками наварили. Ворскла пропустила два курьезных гола от румынской команды

" Ворскла " провела свой очередной матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Юрия Максимова стал румынский клуб "Арджеш" из второго по силе дивизиона страны.

"Ворскла" в первом тайме пропустила два довольно курьезных гола. Сначала на 11-й минуте защитник и голкипер полтавчан не смогли справиться с прессингом у своей штрафной, что и повлекло взятие ворот.

А на 27-й минуте полтавчане пропустили и вовсе курьезный гол, когда Исенко не смог принят мяч после паса своего защитника. Сильный ветер, конечно, виноват, но все же…

После перерыва Евгений Павлюк сократил отставание. В конце матча "Ворскла" усилила давление на ворота соперника, но спастись от поражения не смогла.

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Следующий спарринг ворскляне проведут 9 февраля со старыми знакомыми из грузинской "Дилы".

"Ворскла" – "Арджеш" (Питешти, Румыния) 1:2

Голы: Павлюк (52) – … (11), … (27, автогол).

"Ворскла": Исенко (Домолега, 46), Нестеренко, Гучек, Пердута, Хрипчук, Ндукве, Павлюк, Иеде, Авдиле, Салабай (Мякушко, 89), Островский.