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Исенко с защитниками наварили. Ворскла пропустила два курьезных гола от румынской команды

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане уступили в спарринге 1:2

Исенко с защитниками наварили. Ворскла пропустила два курьезных гола от румынской команды

Фото: Instagram

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" провела свой очередной матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Юрия Максимова стал румынский клуб "Арджеш" из второго по силе дивизиона страны.

"Ворскла" в первом тайме пропустила два довольно курьезных гола. Сначала на 11-й минуте защитник и голкипер полтавчан не смогли справиться с прессингом у своей штрафной, что и повлекло взятие ворот.

А на 27-й минуте полтавчане пропустили и вовсе курьезный гол, когда Исенко не смог принят мяч после паса своего защитника. Сильный ветер, конечно, виноват, но все же…

После перерыва Евгений Павлюк сократил отставание. В конце матча "Ворскла" усилила давление на ворота соперника, но спастись от поражения не смогла.

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Следующий спарринг ворскляне проведут 9 февраля со старыми знакомыми из грузинской "Дилы".

"Ворскла" – "Арджеш" (Питешти, Румыния) 1:2
Голы: Павлюк (52) – … (11), … (27, автогол).
"Ворскла": Исенко (Домолега, 46), Нестеренко, Гучек, Пердута, Хрипчук, Ндукве, Павлюк, Иеде, Авдиле, Салабай (Мякушко, 89), Островский.

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Ворскла (Полтава)
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Комментарии
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adey (Korosten)
05.02.2025 в 20:46
ганебні товарняки і договорняки. просто пестець
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Комментарии 2
adey (Korosten)
05.02.2025 в 20:46
ганебні товарняки і договорняки. просто пестець
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Не люблю футбол (Хорол)
05.02.2025 в 20:20
Максимов,остав того Ісенка в Турції,не нужен такий воротар Ворсклі.
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