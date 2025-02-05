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Исенко с защитниками наварили. Ворскла пропустила два курьезных гола от румынской команды
Полтавчане уступили в спарринге 1:2
Фото: Instagram
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"Ворскла" в первом тайме пропустила два довольно курьезных гола. Сначала на 11-й минуте защитник и голкипер полтавчан не смогли справиться с прессингом у своей штрафной, что и повлекло взятие ворот.
А на 27-й минуте полтавчане пропустили и вовсе курьезный гол, когда Исенко не смог принят мяч после паса своего защитника. Сильный ветер, конечно, виноват, но все же…
После перерыва Евгений Павлюк сократил отставание. В конце матча "Ворскла" усилила давление на ворота соперника, но спастись от поражения не смогла.
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Следующий спарринг ворскляне проведут 9 февраля со старыми знакомыми из грузинской "Дилы".
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