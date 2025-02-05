Ашур - о сборах Полесья: Постепенно приближаемся к тому, чего хотим

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур подвел итог контрольного поединка с польской "Аркой", который завершился минимальным поражением украинского коллектива со счетом 2:3.

– Достаточно много информации для размышлений дал сегодняшний поединок, что удалось? Что нет? Главный вывод какой?

– Сегодня, вы видели, у нас большая группа игроков вообще не приняла участие в поединке, хотя начальный план у нас был совсем иной, но решили, что лучше поберечь. Потому что определенные микроповреждения были вчера, и сегодня утром оказывались. Мы слишком много раз до последнего мгновения меняли и тасовывали склады, потому что все же должны были выйти не более чем на 90 минут. Так получилось, что сегодня определенные игроки сыграли за 2 дня больше. Но сегодня очень много информации действительно, потому что у нас есть группа молодых игроков, стремящаяся в 1 команду, есть группа игроков, которая хочет быть частью того костяка, которая играет регулярно. Мы хотим видеть, что они могут предлагать. В таком контексте, в таких моментах, потому что соперник был сегодня настроен играть и сражаться. В какой-то момент эта игра превратилась в такую, где было на грани, но это товарищеский матч. По игре очень разные были отрезки и эпизоды. Сегодня мы не обращаем внимания на результат. Сегодня мы делаем выводы о том, с чем двигаемся дальше. Главные выводы предстоит сделать медицинскому штабу. Надеюсь, что сейчас мы отдохнем и на следующие матчи выйдем в обойме, приближенной к полной.

– Вчера в послематчевом комментарии вы акцентировали на том, что заднюю потянул, а Руслан Бабенко, каково его состояние?

– Там ничего критического. Вчера проверили, сделали ему углубленную проверку и ничего критического не обнаружили, это минимальное повреждение. Но точно сегодня не планировалось, что он будет играть как Виалле, Гуцуляк и Факундо. Все они сегодня решили, что те 30 минут им сегодня не потребуются, но критических травм нет. Каждому нужно несколько дней для восстановления. В ближайшие дни будет понятнее.

– Собственно хотела бы спросить о ближайших планах, по сути команды выходит сейчас на финишную прямую, завершающую часть сборов. На что акцентируется внимание? Впереди еще 2 спарринга в один день.

– Нам нужно подойти к этим спаррингам двумя полноценными составами, чтобы иметь возможность сыграть по 90 минут. Посмотрим, как это будет. По факту, у нас на бумаге сейчас игроков достаточно, но, вы видите, травмы немного вносят свои коррективы. Сейчас будет несколько дней на возобновление и потом выходим на заключительные тренировки. Перед этими матчами будем продолжать делать тот же акцент, тот самый фокус, который делали последние 2 недели с точки зрения прессинга и владения мяча. Нам нужно улучшать некоторые детали. Сегодня мы так же видели, что ребятам нужно анализировать, что им нужно улучшать и думать, как это сделать. Информации они получают многое, а сейчас это их опыт. В совокупности это будет непосредственно влиять на ту группу игроков, на которую мы будем рассчитывать перед официальными матчами. Заключительные тренировочные дни, заключительные матчи – окончательная информация для нас. Я рад, что физически мы улучшаемся. Постепенно приближаемся к тому, чего хотим.