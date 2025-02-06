"Это не имеет смысла и неправильно", - Григорчук рассказал, почему не приглашает в ЛНЗ игроков Черноморца

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал, на какие позиции еще черкасский клуб ищет усиление.

– На какие позиции вы еще ищете усиление?

– Мы, конечно, хотим еще усилить конкуренцию в атакующей линии. Что касается характеристик, обязательно эти футболисты должны быть быстрыми и острыми. Должны уметь обыгрывать один в один и от них постоянно должна идти угроза.

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– Если бы у вас была возможность пригласить кого-нибудь из своих бывших подопечных из "Черноморца", то на кого бы вы обратили внимание?

– Ох, за "Черноморец" мы не можем говорить ( улыбается). Там всё хорошо, всё нормально. Они немного в тяжелой ситуации, но я абсолютно уверен, что команда спокойно решит все свои задачи.

Я понимаю, что в "Черноморце", прежде всего, каждый футболист должен выполнить свои задачи, поставленные руководством клуба. А ситуация достаточно непростая. Поэтому даже говорить о том, что мы кого-то будем [оттуда] приглашать, не ко времени. Это не имеет смысла и неправильно. Должны всех оставить в покое.

– Нет ли у вас соблазна вернуть Андрея Штогрина из "Нефтчи" обратно в УПЛ?

– Эх… Вы знаете, есть соблазн, желание, желание и много всяких таких идей, но… Потом, повторюсь, смотришь, и появляется множество таких препятствий, чтобы этот игрок действительно мог быть у нас.

– Ходят слухи, что ваш подопечный Владимир Салюк , который сейчас выступает за "Металлист 1925", вторую часть этого сезона может провести на правах аренды в одном из клубов УПЛ. Не у вас вдруг?

– Ну, нет, о Салюке я вам ничего не могу сказать. Не было у нас такой опции и варианта. Не слышал я об этом. Потому, не наша команда.