Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще один президент клуба УПЛ готов пройти проверку на детекторе лжи
Иван Надеин поддержал инициативу Геннадия Буткевича
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о своем согласии пройти тест на полиграфе.
- Президент "Полесья" Геннадий Буткевич ранее заявил, что готов пройти публичный тест на полиграфе относительно судейства. Вы готовы тоже пройти тест?
- Да. Считаю, это правильная инициатива. Нам нечего скрывать. Готов стать вторым в очередь и пригласить президентов других клубов. Если мы требуем этого от арбитров - это должны сделать и президенты клубов. Единственное, я бы приобщил к этому процессу также главных тренеров и спортивных директоров.
Нам нужно все максимально открыть. Это касается и арбитража. Потому что это снимает любые подозрения относительно честности игры. Чтобы у нас не было сомнений, что что-то не так. Покажите, как назначают арбитров, как они получают оценки, покажите, почему VAR ошибается? Потому что когда человек сидит перед монитором, прошел обучение, имеет время и ошибается - у меня к нему есть вопросы, - сказал Надеин.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах
- Шахтёр лишился двух клубных талантов. Известно, куда перешли
- Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо