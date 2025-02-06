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Еще один президент клуба УПЛ готов пройти проверку на детекторе лжи

Премьер-лига

Иван Надеин поддержал инициативу Геннадия Буткевича

Еще один президент клуба УПЛ готов пройти проверку на детекторе лжи

Фото: НК Верес

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Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о своем согласии пройти тест на полиграфе.

- Президент "Полесья" Геннадий Буткевич ранее заявил, что готов пройти публичный тест на полиграфе относительно судейства. Вы готовы тоже пройти тест?

- Да. Считаю, это правильная инициатива. Нам нечего скрывать. Готов стать вторым в очередь и пригласить президентов других клубов. Если мы требуем этого от арбитров - это должны сделать и президенты клубов. Единственное, я бы приобщил к этому процессу также главных тренеров и спортивных директоров.

Нам нужно все максимально открыть. Это касается и арбитража. Потому что это снимает любые подозрения относительно честности игры. Чтобы у нас не было сомнений, что что-то не так. Покажите, как назначают арбитров, как они получают оценки, покажите, почему VAR ошибается? Потому что когда человек сидит перед монитором, прошел обучение, имеет время и ошибается - у меня к нему есть вопросы, - сказал Надеин.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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