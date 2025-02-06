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Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Шкендия. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч на зимнем сборе в Турции.
Соперником бело-синих будет представитель Северной Македонии - "Шкендия" из города Тетово.
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Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. За 30 минут до стартового свистка начнется предматчевая студия.
Трансляция будет доступна на YouTube-канале "Динамо".
Товарищеский матч
06.02.2025
"Динамо" 16:00 "Шкендия"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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