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Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо - Шкендия. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч на зимнем сборе в Турции.

Соперником бело-синих будет представитель Северной Македонии - "Шкендия" из города Тетово.

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Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. За 30 минут до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

Товарищеский матч
06.02.2025
"Динамо" 16:00 "Шкендия"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Динамо (Киев) Шкендия (Тетово) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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