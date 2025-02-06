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"Шандрук стал сильнее, наши решения сработали". Президент Вереса - о прогрессе клуба за год

Премьер-лига

Он отметил, что турнирное положение команды является положительным

"Шандрук стал сильнее, наши решения сработали". Президент Вереса - о прогрессе клуба за год

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин оценил выступление команды в первой части сезона, а также рассказал о микроклимате в коллективе.

- Иван Алексеевич, как оцениваете первую часть сезона?

- Турнирное положение - положительное, воспринимается болельщиками и игроками - как достаточно положительное. Хотя в турнирной таблице все команды сейчас расположены максимально плотно. Чемпионат - интересный, интрига - живая. Можно как подняться вверх, так и опуститься вниз. Поэтому, весна будет горячей. Наша задача не меняется - побеждать в каждой игре.

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- Как изменился клуб за прошлый год?

- Клуб развивается. Развивается инфраструктура - это очень важно. Уверен, мы приняли правильные решения о назначении и тренерского штаба, и по спортивному директору. Олег Шандрук за этот год стал сильнее. Это касается и Юрия Габовды. Эти наши решения сработали. Положительную оценку работе обоих дал и наблюдательный совет.

- Как оцениваете микроклимат в команде?

- Важно, что тренерский штаб много работает над формированием положительного микроклимата. Важна и роль клуба - выполнение обещаний и договоренностей. Коммуникацией между руководством клуба и футболистами занимается Юрий Габовда. У него хорошо получается разбираться, договариваться и разговаривать. Вообще, футбол - это общение. Поэтому коммуникация здесь очень важна. В Украине в футболе работает около тысячи человек. Здесь все все все знают. Поэтому не нужно закрываться, а наоборот - открываться и коммуницировать, - считает Надеин.

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Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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