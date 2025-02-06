Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Шандрук стал сильнее, наши решения сработали". Президент Вереса - о прогрессе клуба за год
Он отметил, что турнирное положение команды является положительным
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин оценил выступление команды в первой части сезона, а также рассказал о микроклимате в коллективе.
- Иван Алексеевич, как оцениваете первую часть сезона?
- Турнирное положение - положительное, воспринимается болельщиками и игроками - как достаточно положительное. Хотя в турнирной таблице все команды сейчас расположены максимально плотно. Чемпионат - интересный, интрига - живая. Можно как подняться вверх, так и опуститься вниз. Поэтому, весна будет горячей. Наша задача не меняется - побеждать в каждой игре.
- Как изменился клуб за прошлый год?
- Клуб развивается. Развивается инфраструктура - это очень важно. Уверен, мы приняли правильные решения о назначении и тренерского штаба, и по спортивному директору. Олег Шандрук за этот год стал сильнее. Это касается и Юрия Габовды. Эти наши решения сработали. Положительную оценку работе обоих дал и наблюдательный совет.
- Как оцениваете микроклимат в команде?
- Важно, что тренерский штаб много работает над формированием положительного микроклимата. Важна и роль клуба - выполнение обещаний и договоренностей. Коммуникацией между руководством клуба и футболистами занимается Юрий Габовда. У него хорошо получается разбираться, договариваться и разговаривать. Вообще, футбол - это общение. Поэтому коммуникация здесь очень важна. В Украине в футболе работает около тысячи человек. Здесь все все все знают. Поэтому не нужно закрываться, а наоборот - открываться и коммуницировать, - считает Надеин.
Популярное сейчас
- Заинтриговал. Малиновский ответил на вопрос о возможности перехода в Полесье
- Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах
- Суммы с шестью нулями. Известны зарплаты Сикана и Зубкова в Трабзонспоре
- Динамо отдало сына легенды клуба в аренду в Первую лигу
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи