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Легионер Александрии: Роналду в УПЛ точно бы не промахнулся
Мигел Кампуш оценил возможности легендарного португальца в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский легионер "Александрии" Мигел Кампуш высказался о том, как бы играл Криштиану Роналду в Украинской Премьер-лиге
"Мы говорим об одном из величайших голеадоров в истории футбола. Если бы он имел команду, построенную вокруг него, конечно, он мог бы достичь этих цифр.
Он все еще забивает много в Саудовской Аравии, и физически он все еще впечатляет.
Но, конечно, все зависит от команды, тактики, а также от качества его партнеров по команде... Но если дать ему правильные шансы, то в УПЛ он не промахнется", – отметил Кампуш в интервью Sport.ua.
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