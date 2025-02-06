Легионер Александрии: Роналду в УПЛ точно бы не промахнулся

Португальский легионер "Александрии" Мигел Кампуш высказался о том, как бы играл Криштиану Роналду в Украинской Премьер-лиге

"Мы говорим об одном из величайших голеадоров в истории футбола. Если бы он имел команду, построенную вокруг него, конечно, он мог бы достичь этих цифр.

Он все еще забивает много в Саудовской Аравии, и физически он все еще впечатляет.

Но, конечно, все зависит от команды, тактики, а также от качества его партнеров по команде... Но если дать ему правильные шансы, то в УПЛ он не промахнется", – отметил Кампуш в интервью Sport.ua.