Контрольный матч. Динамо – Шкендия 3:2. Шедевр Ярмоленко, досадный автогол Дячука и дубль Ванат

После нескольких дней отдыха киевское "Динамо" продолжает готовиться ко второй части сезона в УПЛ. Очередным соперником киевлян на сборе в Турции стал представитель Северной Македонии – "Шкендия" из города Тетово.

Македонская команда уже сыграла пять спаррингов в Анталии: две победы и три поражения. Кстати, "Шкендия" проиграла луганской "Заре" – 1:2. "Шкендия" уже стала традиционным соперником киевлян во время зимних сборов (две победы "Динамо" и одна ничья). В прошлом году команды расписали ничью 1:1 (гол в составе динамовцев забил Ванат, а в составе соперника отличился Шала).

Александр Шовковский сегодня выпустил экспериментальный стартовый состав. После травмы, наконец, с первых минут вышел Денис Попов, а также обращаем внимание на появление молодых футболистов.

Уже на третьей минуте Бражко мог забивать со штрафного, но блестяще сыграл голкипер. Киевляне в дебюте встречи играли первым номером, а футболисты "Шкендии" были достаточно пассивными. Хорошую возможность открыть счет упустил Ярмоленко, с выгодной позиции пробивший выше ворот. После середины тайма македонцы смогли выровнять игру, но до голевых моментов у ворот Нещерета дело не доходило.

В конце тайма киевляне снова активизировались. На 32-й минуте "Шкендии" повезло, когда Задорожный пробил мимо ворот. На 38-й минуте подопечные Шовковского открыли счет. После передачи Брагару пяткой в ​​дальний угол пробил Ярмоленко – 1:0. Шедевр от капитана! Больше голов до перерыва не было.

В начале второго тайма опасно пробивал Шала, но блестяще сыграл Игнатенко. У киевлян в заключительной трети поля мало что получалось. Однако важно что удалось отвести игру от собственных ворот. К сожалению, на 68-й минуте украинцы все же пропустили. После подачи Шалы срезал мяч в свои ворота Дячук - 1:1. На 78-й минуте благодаря усилиям Ваната "Динамо" вернуло себе лидерство – 2:1.

Через несколько минут Ванат первым сориентировался в штрафной и второй раз отправил мяч в сетку – 3:1. К сожалению, в конце встречи после ошибки Дячука смог сократить отставание в счете Рамадани - 3:2. Тем не менее, игра все же завершилась победой "Динамо".

Контрольный матч

"Динамо" (Украина) - "Шкендия" (Северная Македония) 3:2

Голы: Ярмоленко (38), Ванат (78, 84) - Дячук (68, автогол), Рамадани (87)

"Динамо" (1-й тайм): Нещерет - Дячук (Биловар, 33), Попов, Бражко, Ярмоленко, Пашко, Билый, Кабаев, Тымчик, Брагару, Задорожный

Состав "Динамо" на второй тайм: Игнатенко - Вивчаренко, Попов (Дячук, 61), Биловар, Волошин - Михайленко, Рубчинский, Пихаленок - Герич, Герреро, Ванат

"Шкендия" (стартовый состав): Амзаи - Мерджани, Цаке, Адили, Трумцы, Альхассан, Чака, Рамадани, Латифи, Шала, Ибраими