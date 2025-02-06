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Не Волошиным единым: Сандерленд интересуется форвардом Динамо
"Черные коты" рассмотрят вариант сделки в случае выхода клуба в АПЛ
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Сандерленд", после неудачной попытки подписать полузащитника "Динамо" Назара Волошина, обратил внимание на еще одного игрока "бело-синих".
Согласно данным ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, английский клуб интересуется форвардом Владиславом Ванатом.
'Из того, что я знаю, "Сандерленд" не потерял доверия к украинским футболистам после кейса Русина.
И "Сандерленд" в случае выхода в АПЛ видит в своих шорт-листах не только Волошина, но и Владислава Ваната.
И возможно, летом мы увидим конкретное предложение на форварда "Динамо". Ну, здесь вроде бы так на бумаге есть кому заменить, если действительно "Динамо" не поставит все на квалификацию Лиги чемпионов", - сказал Спиваковский.
Напомним, ранее была информация, что "Динамо" отклонило предложение английского "Сандерленда" по аренде Назара Волошина с опцией последующего выкупа.
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