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Не Волошиным единым: Сандерленд интересуется форвардом Динамо

Премьер-лига

"Черные коты" рассмотрят вариант сделки в случае выхода клуба в АПЛ

Не Волошиным единым: Сандерленд интересуется форвардом Динамо

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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"Сандерленд", после неудачной попытки подписать полузащитника "Динамо" Назара Волошина, обратил внимание на еще одного игрока "бело-синих".

Согласно данным ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, английский клуб интересуется форвардом Владиславом Ванатом.

'Из того, что я знаю, "Сандерленд" не потерял доверия к украинским футболистам после кейса Русина.

И "Сандерленд" в случае выхода в АПЛ видит в своих шорт-листах не только Волошина, но и Владислава Ваната.

И возможно, летом мы увидим конкретное предложение на форварда "Динамо". Ну, здесь вроде бы так на бумаге есть кому заменить, если действительно "Динамо" не поставит все на квалификацию Лиги чемпионов", - сказал Спиваковский.

Напомним, ранее была информация, что "Динамо" отклонило предложение английского "Сандерленда" по аренде Назара Волошина с опцией последующего выкупа.

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Динамо (Киев) Сандерленд Владислав Ванат
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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