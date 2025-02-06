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Мустафаев: Решил остаться в Украине. Но это не значит, что я не рассматриваю варианты из Азербайджана

Премьер-лига
Обновлено

Цель - выступать за сборную

Мустафаев: Решил остаться в Украине. Но это не значит, что я не рассматриваю варианты из Азербайджана

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Азербайджанский полузащитник Эмиль Мустафаев дал комментарий после перехода из "Полесья" в "Черноморец" на правах аренды.

"От других клубов тоже были предложения, но, взвесив все плюсы и минусы, решили выбрать "Черноморец". Я постараюсь помочь этой команде.

Я посоветовался с отцом и мы решили остаться в Украине. Но это не значит, что я вообще не рассматриваю варианты из Азербайджана. Пока я нахожусь в "Черноморце" и буду работать в этой команде. Что произойдет в будущем, покажет время.

Чтобы играть в сборной, нужно быть в виду, а в "Полесье" я не играл. Мне трудно было проявить себя за короткое время пребывания на поле. Думаю, после перехода у меня появится больше шансов проявить себя с лучшей стороны. Я всегда готов играть за сборную Азербайджана и отдавать все силы команде", – сказал Мустафаев в интервью Azerisport.

В нынешнем сезоне Мустафаев сыграл в 12 матчах на клубном уровне, отметившись одним ассистом.

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Азербайджан Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Эмиль Мустафаев
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Источник:
Azerisport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.02.2025 в 11:51
в ЧО нет тренера --Бабич это не что --он выведет вас в 1 лигу
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.02.2025 в 11:51
в ЧО нет тренера --Бабич это не что --он выведет вас в 1 лигу
Ответить
0
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