Мустафаев: Решил остаться в Украине. Но это не значит, что я не рассматриваю варианты из Азербайджана

Азербайджанский полузащитник Эмиль Мустафаев дал комментарий после перехода из "Полесья" в "Черноморец" на правах аренды.

"От других клубов тоже были предложения, но, взвесив все плюсы и минусы, решили выбрать "Черноморец". Я постараюсь помочь этой команде.

Я посоветовался с отцом и мы решили остаться в Украине. Но это не значит, что я вообще не рассматриваю варианты из Азербайджана. Пока я нахожусь в "Черноморце" и буду работать в этой команде. Что произойдет в будущем, покажет время.

Чтобы играть в сборной, нужно быть в виду, а в "Полесье" я не играл. Мне трудно было проявить себя за короткое время пребывания на поле. Думаю, после перехода у меня появится больше шансов проявить себя с лучшей стороны. Я всегда готов играть за сборную Азербайджана и отдавать все силы команде", – сказал Мустафаев в интервью Azerisport.