  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Надеин: Как только у Вереса появился результат - наши игроки стали востребованными
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надеин: Как только у Вереса появился результат - наши игроки стали востребованными

Премьер-лига

Президент ровенского клуба - о продаже игроков

Надеин: Как только у Вереса появился результат - наши игроки стали востребованными

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал продажу бразильского полузащитника Яго Сикейру в латвийскую "Ригу".

"Это хороший сигнал для футболистов. В "Верес" можно прийти и из "Вереса" можно уйти в хороший чемпионат за рубежом - в более финансово мощный клуб. Марко Мрвалевич - уехал в аренду в Польшу. Уверен, теперь нам легче будет подписывать игроков. В том числе - иностранцев. Потому что они будут понимать, что через "Верес" можно сделать шаг вперед. Видите, как только у нас появился результат - наши игроки стали востребованными на рынке.

Сколько мы получили за трансфер Яго Сикейры? По договоренности, не можем разглашать эту информацию. Видел разные цифры в сети интернет. Но могу сказать, что они не соответствуют действительности", - сказал Надеин для клубной пресс-службы.

Читайте также"Шандрук стал сильнее, наши решения сработали". Президент Вереса - о прогрессе клуба за год
По теме
yellow-arrow
Мустафаев: Решил остаться в Украине. Но это не значит, что я не рассматриваю варианты из Азербайджана
yellow-arrow
Не Волошиным единым: Сандерленд интересуется форвардом Динамо
yellow-arrow
Легионер Александрии: Роналду в УПЛ точно бы не промахнулся
Верес (Ровно) Иван Надеин Яго Сикейро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости