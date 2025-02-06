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Надеин: Как только у Вереса появился результат - наши игроки стали востребованными
Президент ровенского клуба - о продаже игроков
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал продажу бразильского полузащитника Яго Сикейру в латвийскую "Ригу".
"Это хороший сигнал для футболистов. В "Верес" можно прийти и из "Вереса" можно уйти в хороший чемпионат за рубежом - в более финансово мощный клуб. Марко Мрвалевич - уехал в аренду в Польшу. Уверен, теперь нам легче будет подписывать игроков. В том числе - иностранцев. Потому что они будут понимать, что через "Верес" можно сделать шаг вперед. Видите, как только у нас появился результат - наши игроки стали востребованными на рынке.
Сколько мы получили за трансфер Яго Сикейры? По договоренности, не можем разглашать эту информацию. Видел разные цифры в сети интернет. Но могу сказать, что они не соответствуют действительности", - сказал Надеин для клубной пресс-службы.
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