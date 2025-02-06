Биловар: Моей мечтой было попасть в основу Динамо. Не думал, что это сбудется

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар пообщался с клубной пресс-службой после начала второй части сборов в Турции.

- Сегодня с основной командой "Динамо" занималось немало ребят из U19, как они проявляют себя?

- Это новые ребята, они еще не все понимают, но их понемногу подтягивают к первой команде. Если их привлекают в основной состав, будем сотрудничать с ними.

- Что самое трудное при переходе из юношеской в основную команду? Какая позиция является самой сложной в этом плане?

- Честно, не могу сказать. Мне кажется, на какой позиции ты бы не играл, переходить из детского во взрослый футбол всегда немного тяжеловато. Но для этого есть взрослые товарищи в команде, которые помогают и делают этот процесс немного легче.

- Команда вернулась к работе после матча с РФШ и нескольких выходных. Чего ожидаете от второй части сбора?

- Будем готовиться к матчам чемпионата. В частности через тренировочный процесс и через тренировочные игры будем целенаправленно готовиться к игре с "Карпатами". Я думаю, мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату.

- Какой микроклимат в команде? На чем делали акцент в тренировочном процессе?

- Микроклимат очень хороший. Все подбадривают друг друга, общаются. А над чем именно работали в тренировочном процессе, не могу сказать - это секрет (улыбается).

- Что подсказываете ребятам из юношеской команды? Подходят ли они к вам за советами?

- Целенаправленно не подходят, но, если есть какие-то моменты в тренировочном процессе, то стараюсь подсказать, что могу.

- Вам уже 24 года. 5 февраля также родились Неймар и Криштиану Роналду, знали об этом?

- Да, я узнал об этом совпадении где-то лет в 11-12. Сразу отмечу, что мои родители не в честь Роналду меня назвали (улыбается). Они даже не знали, что такое футбол, пока я сам не пошел в секцию. Конечно, приятно родиться в один день с такими выдающимися игроками, хорошая компания, есть к чему стремиться.

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- Как проанализируете эти 23 прошедших года? Насколько вы довольны собой в "Динамо"?

- Я в "Динамо" с 13 лет, за это время достиг первой команды - это раньше было моей мечтой. Честно говоря, я не думал, что когда-то удастся ее осуществить, но получилось дойти до основного состава. Сейчас моя мечта играть как можно больше матчей за главную команду, прогрессировать и выигрывать все трофеи с "Динамо", - рассказал Биловар.