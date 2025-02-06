Стало известно, когда пройдет доигровка отложенных матчей УПЛ

Украинская Премьер-лига ищет даты для доигрывания двух матчей первой половины сезона, которые были прерваны из-за воздушной тревоги. Речь идет об игре 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер" и матче 16-го тура "Ингулец" - "Заря".

Согласно данным ТаТоТаке, в связи с мартовскими пертурбациями в календаре обе встречи будут доиграны в апреле. Точные даты будут известны позже.

Напомним, "Динамо" является единоличным лидером чемпионата, а на второй позиции находится "Александрия". Замыкает тройку "Шахтер". Весенняя часть сезона возобновится 21 февраля матчем между "Колосом" и "Черноморец".