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Стало известно, когда пройдет доигровка отложенных матчей УПЛ

Премьер-лига

Ближе к концу сезона

Стало известно, когда пройдет доигровка отложенных матчей УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Украинская Премьер-лига ищет даты для доигрывания двух матчей первой половины сезона, которые были прерваны из-за воздушной тревоги. Речь идет об игре 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер" и матче 16-го тура "Ингулец" - "Заря".

Согласно данным ТаТоТаке, в связи с мартовскими пертурбациями в календаре обе встречи будут доиграны в апреле. Точные даты будут известны позже.

Напомним, "Динамо" является единоличным лидером чемпионата, а на второй позиции находится "Александрия". Замыкает тройку "Шахтер". Весенняя часть сезона возобновится 21 февраля матчем между "Колосом" и "Черноморец".

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Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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