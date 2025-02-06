Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда пройдет доигровка отложенных матчей УПЛ
Ближе к концу сезона
Фото: ФК Кривбас
Украинская Премьер-лига ищет даты для доигрывания двух матчей первой половины сезона, которые были прерваны из-за воздушной тревоги. Речь идет об игре 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер" и матче 16-го тура "Ингулец" - "Заря".
Согласно данным ТаТоТаке, в связи с мартовскими пертурбациями в календаре обе встречи будут доиграны в апреле. Точные даты будут известны позже.
Напомним, "Динамо" является единоличным лидером чемпионата, а на второй позиции находится "Александрия". Замыкает тройку "Шахтер". Весенняя часть сезона возобновится 21 февраля матчем между "Колосом" и "Черноморец".
Популярное сейчас
- Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
- Довбик уступает предшественнику, вылет Арсенала и безумный камбек Байера. Главные новости за 5 февраля
- Не только ФСК Мариуполь: еще одна команда может сняться с Первой лиги
- Не нужен ни Динамо, ни Заре. Киевский клуб ищет новую команду скандальному легионеру
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо