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Агент Чигринского ответил на слухи о начале тренерской карьеры своего клиента
Запутанная ситуация
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Агент защитника Дмитрия Чигринского Александр Панков прокомментировал
- Появилась информация, что Дмитрий Чигринский якобы завершил карьеру и присоединился к "Александрии" в качестве тренера на время сборов без подписания контракта. Соответствует ли эта информация действительности? Какие в целом дальнейшие карьерные планы у Дмитрия?
- Во-первых, он еще не завершил карьеру. Все бы знали, и я бы знал об этом. Поэтому он еще действующий футболист. Летом 2024-го у него закончился контракт с "Шахтером", сейчас зимнее окно еще открыто - возможно, мы найдем какой-то вариант. Но он хочет найти такой вариант, который будет для него перспективен в плане дальнейшего сотрудничества и работы в этом клубе. Он еще не завершил карьеру, когда он захочет поделиться информацией о завершении, он, думаю, официально об этом скажет.
Что касается "Александрии" - да, это правда. Он приехал в Турцию, находится в лагере "Александрии". Он приехал на практику, наблюдает за тренировочным процессом, смотрит, как работает штаб Руслана Ротаня. Также он тренируется на некоторых тренировках, когда нужен человек на поле.
Он помогает Руслану Петровичу некоторыми советами, но подписывать контракт с «Александрией» не планирует, потому что штаб клуба укомплектован. Сейчас, я думаю, новый человек не очень нужен в "Александрии". Поэтому это временно, на период сборов приехал набраться практики, опыта. Он планирует поучаствовать еще несколько дней, 3-4-5 дней максимум.
Дальнейшие планы Дмитрия очень просты: он поддерживает форму, мы в поисках интересного проекта - или как футболист, или как тренер, или как директор. Дмитрий для себя еще не решил, в каком направлении ему двигаться. Но, думаю, уже весной все будет понятно", - пояснил Панков.
Последний раз Чигринский появлялся на поле еще в ноябре 2023 года. Сейчас Дмитрий является свободным агентом.
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