  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер объявил о проведении спарринга с молдавским клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер объявил о проведении спарринга с молдавским клубом

Премьер-лига

Игра состоится 9 февраля

Шахтер объявил о проведении спарринга с молдавским клубом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Стал известен первый соперник "Шахтера" на февральском сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "горняков", дончане проведут контрольный матч с молдавским "Зимбру" (Кишинев). Игра состоится 9 февраля в Анталье и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Это будет четвертый спарринг команды Марино Пушича в зимнее межсезонье.

Напомним, что уже 24 февраля "Шахтер" возобновит участие в УПЛ матчем против "Левого Берега". Сейчас донецкий клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от киевского "Динамо" на 10 очков.

Читайте также"Мы с Шахтером были в одинаковых условиях": вице-президент Металлиста 1925 объяснил, почему Крупский выбрал харьковскую команду
По теме
yellow-arrow
Заря в спарринге разгромила австрийский клуб - один из голов забил Супряга
yellow-arrow
Агент Чигринского ответил на слухи о начале тренерской карьеры своего клиента
yellow-arrow
Стало известно, когда пройдет доигровка отложенных матчей УПЛ
Шахтер (Донецк) Зимбру (Кишинев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости