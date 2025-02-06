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Шахтер объявил о проведении спарринга с молдавским клубом
Игра состоится 9 февраля
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Стал известен первый соперник "Шахтера" на февральском сборе в Турции.
Как сообщает официальный сайт "горняков", дончане проведут контрольный матч с молдавским "Зимбру" (Кишинев). Игра состоится 9 февраля в Анталье и начнется в 14:30 по киевскому времени.
Это будет четвертый спарринг команды Марино Пушича в зимнее межсезонье.
Напомним, что уже 24 февраля "Шахтер" возобновит участие в УПЛ матчем против "Левого Берега". Сейчас донецкий клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от киевского "Динамо" на 10 очков.
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