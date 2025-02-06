Шахтер объявил о проведении спарринга с молдавским клубом

Стал известен первый соперник "Шахтера" на февральском сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "горняков", дончане проведут контрольный матч с молдавским "Зимбру" (Кишинев). Игра состоится 9 февраля в Анталье и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Это будет четвертый спарринг команды Марино Пушича в зимнее межсезонье.

Напомним, что уже 24 февраля "Шахтер" возобновит участие в УПЛ матчем против "Левого Берега". Сейчас донецкий клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от киевского "Динамо" на 10 очков.