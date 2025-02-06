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Заря в спарринге разгромила австрийский клуб - один из голов забил Супряга
Уверенная победа луганчан
Фото: ФК Зоря Луганськ
Луганская "Заря" провела контрольный матч на сборах в Турции, в котором встретилась с австрийским клубом "Санкт-Пельтен".
Встреча завершилась победой луганчан. В составе команды Младена Бартуловича голы забивали Владимир Белоцерковец, Жан Тронтель, Владислав Супряга и Владислав Вакула.
Свой следующий товарищеский поединок "Заря" проведет 13 февраля. Соперником "черно-белых станет "Динамо" Батуми.
Контрольный матч
06.02.2025
"Заря" - "Санкт-Пельтен" 4:1
Голы: Белоцерковец 36, Тронтель 45, Супряга 62, Вакула 73 - 68 (П).
Состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Башич (Эскинья, 46), Вантух (К) (Жуниньо, 60), Тронтель, Попара (Василец, 60), Мичин (Дрышлюк, 60), Кими (Кораблин, 46), Слесар (Вакула, 46), Белоцерковец (Кирюханцев, 60), Супряга.
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