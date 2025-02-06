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Источник: Шахтер начал поиск кандидатов на замену Пушичу
Любопытный инсайд
Getty Images/Global Images Ukraine
Марино Пушич может покинуть пост главного тренера "Шахтера". Руководство "горняков" рассматривает вариант со сменой наставника.
Об этом сообщил журналист ТаТоТаке Михаил Смоловый.
"Шахтер» начал обращаться на аутсорс по поиску специалиста, что для меня стало невероятным шоком. Я всегда думал, что "Шахтер" - команда системная и у них есть наработки других кандидатов.
Мне казалось, что, назначая Пушича, уже есть список тех людей, которые могут быть следующими. Оказывается, такого списка не было. И сейчас он нарабатывается. Конечно, речь идет об иностранных специалистах, не об украинцах. "Шахтер" начинает искать ему замену", - рассказал Смоловый.
Напомним, Пушич возглавляет "Шахтер" с октября 2023 года. С тех пор хорватский специалист завоевал с донецким клубом УПЛ и Кубок Украины.
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