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Игрок сборной Украины мог оказаться в чемпионате Египта

Премьер-лига

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Игрок сборной Украины мог оказаться в чемпионате Египта

Фото: ФК Полісся

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Египетский клуб "Аль-Ахли" интересовался вингером "Полесья" и сборной Украины Александром Назаренко, но предложение не устроило руководство житомирян. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Трабзонспор" больше не интересуется Александром Назаренко. Из того, что я видел в двух последних матчах, оказалось, что Даниил Сикан может прекрасно справиться с амплуа левого вингера, справа взяли Зубкова. Назаренко – не нужен.

Было еще одно предложение. По моей информации, игроком предметно интересовался египетский клуб "Аль-Ахли", предлагались определенные деньги, которые в этом случае не устроили руководство "Полесья".

Поэтому Назаренко остается в Житомире, сейчас вопрос о его продаже не стоит", – сказал Спиваковский.

В текущем сезоне Назаренко провел 20 матчей за "Полесье" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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Аль-Ахли (Египет) Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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