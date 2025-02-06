Игрок сборной Украины мог оказаться в чемпионате Египта

Египетский клуб "Аль-Ахли" интересовался вингером "Полесья" и сборной Украины Александром Назаренко, но предложение не устроило руководство житомирян. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Трабзонспор" больше не интересуется Александром Назаренко. Из того, что я видел в двух последних матчах, оказалось, что Даниил Сикан может прекрасно справиться с амплуа левого вингера, справа взяли Зубкова. Назаренко – не нужен.

Было еще одно предложение. По моей информации, игроком предметно интересовался египетский клуб "Аль-Ахли", предлагались определенные деньги, которые в этом случае не устроили руководство "Полесья".

Поэтому Назаренко остается в Житомире, сейчас вопрос о его продаже не стоит", – сказал Спиваковский.