Переросли уровень. Украинским звездам УПЛ пора уезжать

Украинская Премьер-лига (УПЛ) всегда была трамплином для талантливых игроков. И не всегда это были ребята с украинским паспортом. Мы прекрасно помним те времена, когда "Шахтер" находил таланты за рубежом (как правило, в Бразилии), а затем продавал их в лучшие клубы мира. Однако реалии таковы, что уровень чемпионата уже давно не соответствует амбициям лучших футболистов. Из-за войны, финансовых проблем клубов и снижения конкуренции многие перспективные игроки застревают в УПЛ, вместо того чтобы развиваться на более высоком уровне.

За последние годы мы видели немало примеров успешного перехода из украинского чемпионата в топ-лиги. Михаил Мудрик, Артём Довбик, Виктор Цыганков — все они сделали шаг вперёд и теперь выступают в сильных европейских клубах. Это плохо для нашего чемпионата, поскольку после ухода ведущих игроков уровень украинских команд на евроарене серьезно упал. Пришлось ждать не один и не два тура, чтобы увидеть первые голы от "Шахтера" и "Динамо".

Сейчас есть несколько игроков, которым пора последовать их примеру. В этой статье мы рассмотрим футболистов, которые уже переросли уровень УПЛ и нуждаются в новом вызове. Футбол, как и любой другой вид спорта, требует постоянного развития. Один из способов прогресса — играть с лучшими футболистами мира. Яркий пример — Илья Забарный, который вовремя уехал в Англию и теперь находится в сфере интересов ведущих европейских клубов.

Георгий Судаков

Полузащитник "Шахтера" — один из главных талантов украинского футбола. Ему всего 22 года, но он уже является ключевым игроком донецкой команды и сборной Украины. Судаков обладает выдающимися техническими качествами, отлично видит поле и способен вести игру своей команды. Он не раз доказывал свое мастерство и амбиции на футбольном поле.

Основная позиция Судакова — атакующий полузащитник (ЦАП), но он универсален и может без проблем сыграть в центре поля (ЦП). Его главные задачи — острая игра в атаке, динамика и создание голевых моментов. Одним из его главных преимуществ является умение одинаково хорошо играть обеими ногами, что в современном футболе встречается не так часто.

Статистика подтверждает его высокий уровень. За 17 матчей в УПЛ он отметился 11 результативными действиями (8 голов и 3 передачи). В Лиге чемпионов выступить столь же ярко не удалось — во многом из-за слабой игры команды против серьезных соперников. Тем не менее, он закончил групповой этап с рейтингом 6.8 и тремя результативными действиями (2+1).

Однако у него есть слабые стороны — физическая готовность. В АПЛ ему пришлось бы нелегко, так как против него играли бы мощные защитники, которые быстро нейтрализуют недостаточно атлетичного игрока. Поэтому выбор чемпионата должен быть осознанным. Оптимальными вариантами для продолжения карьеры могут стать Германия или Италия, где команды Серии A часто делают ставку на атакующий стиль. К тому же ценник Судакова позволяет многим европейским клубам рассматривать его кандидатуру.

Им интересуются "Арсенал", "Атлетико" и "Барселона". Однако во всех этих командах серьёзная конкуренция, и пробиться в основу будет непросто. В "Арсенале" Артеты есть сильный набор игроков на позиции атакующего полузащитника, что значительно снижает шансы Судакова на постоянное место в составе. В "Атлетико" и "Барселоне" ему, скорее всего, пришлось бы играть в центре поля (ЦП), а не на привычной позиции, что могло бы усложнить адаптацию и привести к потере игрового времени.

Николай Матвиенко

Центральный защитник, который давно перерос уровень УПЛ. Еще несколько лет назад его мог подписать "Арсенал", но трансфер так и не состоялся. Недаром говорят: всё, что ни делается — к лучшему. Сейчас у "Арсенала" одна из сильнейших линий обороны в мире, и в таких условиях Матвиенко, скорее всего, проводил бы время на скамейке, выходя только в кубковых матчах или отправляясь в аренду. Однако сегодня он — один из самых стабильных игроков "Шахтера", лидер обороны и ключевая фигура в сборной Украины.

Его главные качества — хладнокровие, умение начинать атаки первым пасом и высокая тактическая грамотность. Матвиенко не самый мощный защитник, но компенсирует это грамотным выбором позиции и хорошей скоростью. Даже в нестабильном "Шахтере" он продолжает демонстрировать свои лучшие качества, привлекая внимание скаутов со всего мира. Важно показывать достойную игру в Лиге чемпионов и за сборную, ведь именно на этих матчах присутствуют тренеры и менеджеры, следящие за потенциальными новичками.

На евроарене Матвиенко действует уверенно и хладнокровно. Его средний рейтинг за матчи сборной и "Шахтера" — 6.8. В УПЛ он даже забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Одно из его преимуществ — универсальность. Основная позиция Матвиенко — центральный защитник (ЦЗ), но из-за постоянных травм в команде ему приходится менять амплуа. Мы уже видели, как он играл за сборную на позиции левого защитника (ЛЗ) и справлялся весьма достойно. Проблема в том, что ему уже 28 лет, и если он хочет попробовать себя в Европе, то переходить нужно уже сейчас.

АПЛ выглядит привлекательным вариантом, ведь украинские защитники там уже играли. Однако ключевой момент — правильный выбор клуба. Переход в команду из топ-3 АПЛ не имеет смысла, если игрок окажется в глубоком запасе. Куда логичнее рассматривать команды с четвертого по восьмое место. Исключение — "Манчестер Сити", где Гвардиола уже собрал почти всех возможных защитников. В сложившихся условиях "Челси" может быть неплохим вариантом.

Артем Бондаренко

Еще один полузащитник "Шахтера", который заслуживает перехода в топ-лигу. В отличие от Судакова, Бондаренко — более атлетичный игрок, способный закрывать сразу несколько позиций в центре поля. Он хорош в прессинге, умеет быстро продвигать мяч вперёд и не боится идти в борьбу. Благодаря этим качествам он может сыграть на нескольких позициях: атакующего полузащитника (ЦАП), центрального полузащитника (ЦП) и опорного полузащитника (ЦОП). Универсальность делает его интересным вариантом для многих европейских клубов. К тому же его рыночная стоимость — около 11 млн долларов, что выглядит весьма привлекательно для потенциальных покупателей.

За последние сезоны он заметно прибавил в физике и тактике. Его сильные стороны — выносливость, грамотное движение без мяча и хороший пас. В матчах Лиги чемпионов он не раз доказывал, что способен играть на высоком уровне. Восьми матчах ЛЧ он получил среднюю оценку 6.5, а в УПЛ за 15 матчей отметился 8 голами и 2 результативными передачами.

Идеальным вариантом для него может стать Бундеслига или Серия A. В Италии можно рассмотреть команды, начиная с шестого места. "Милан" сейчас активно строит команду и ведет активную трансферную политику. Не стоит забывать и о "Роме", где летом ожидаются смена тренера и обновление состава. Дополнительный плюс — наличие в клубе украинского футболиста. В Германии логичным вариантом кажется "Боруссия Дортмунд". Сейчас команда переживает не лучшие времена, но смена тренера может привести к серьезному усилению состава и активности на трансферном рынке.

Владислав Ванат

Нападающий, который уже несколько сезонов является лучшим форвардом "Динамо". Ванат — не классический центрфорвард, а игрок, который активно работает в прессинге, цепляется за мячи и способен эффективно использовать свободные зоны. Многие эксперты отмечают его слабые физические кондиции и трудности в борьбе против габаритных защитников топ-чемпионатов. Однако стоит учитывать, что ему всего 23 года, и у него еще вся карьера впереди.

Ванат отличается высокой работоспособностью, хорошей техникой и неплохой реализацией моментов. Конечно, он ещё не топ-нападающий, но для дальнейшего развития ему необходим переход в более сильный чемпионат. Последние три года в "Динамо" складываются для него весьма успешно: он стабильно забивает минимум 10 голов за сезон и при этом ещё ассистирует. Например, в 15 матчах текущего сезона УПЛ он отметился 10 голами и 2 результативными передачами.

С учетом его стиля игры точно не стоит рассматривать АПЛ. В условиях силовой борьбы и агрессивного футбола Владислав может просто потеряться и выпасть из состава. Куда логичнее выглядит переход в Испанию, где упор делается на комбинационный футбол. Оптимальным вариантом стали бы клубы седьмого–тринадцатого мест: "Жирона", "Бетис", "Севилья" или "Сельта". Эти команды с удовольствием взяли бы молодого нападающего, которого оценивают примерно в 13 млн долларов.

Николай Шапаренко

Полузащитник, который давно стабильно играет за "Динамо" и сборную Украины. Несмотря на все проблемы киевского клуба, Шапаренко остаётся одним из самых надежных игроков центра поля. Он быстр, хорошо подключается к атакам и умеет качественно закрывать опорную зону. Его главное преимущество — универсальность. Как и Бондаренко, он может сыграть на позициях атакующего полузащитника (ЦАП), центрального полузащитника (ЦП) и опорного полузащитника (ЦОП). При этом у него уже есть необходимый опыт, а в 26 лет самое время для перехода в топ-чемпионат.

Главный недостаток — травматичность. Однако, несмотря на это, он успел забить 4 гола и отдать 6 передач в 10 матчах УПЛ. Если грамотно подойти к трансферу и проработать все нюансы, может получиться весьма интересный переход. Логичным вариантом выглядит аренда с правом выкупа: при относительно невысокой стоимости Шапаренко может стать выгодным приобретением для европейских клубов.

Лучшие варианты — Серия A и Бундеслига. В Италии он мог бы адаптироваться к более тактическому футболу, а в Германии использовать свою скорость и работоспособность. Клубы уровня "Торино" или "Вердера" могли бы стать отличной площадкой для адаптации. А вот АПЛ исключается: в условиях жёсткого английского футбола его травмы только усугубятся.

Нужно трезво смотреть на вещи

Эти футболисты уже переросли уровень УПЛ и нуждаются в переходе в топ-чемпионаты. Для сборной Украины их трансферы также сыграют важную роль — чем больше игроков будет выступать в сильных лигах, тем выше уровень национальной команды. Медлить нельзя: если их передержат в УПЛ, есть риск выгорания и снижения мотивации, особенно на фоне доминирования европейских соперников.

Конечно, многое зависит от трансферной политики клубов и финансовых условий, но очевидно одно — этим футболистам пора делать следующий шаг. Иногда владельцы клубов завышают ценники, что мешает игрокам перейти в Европу. Достаточно вспомнить ситуацию с Михаилом Мудриком: завышенная стоимость создала завышенные ожидания, с которыми он пока не справился. Поэтому важно находить баланс между амбициями и реальными возможностями, чтобы украинские игроки получали шанс проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine