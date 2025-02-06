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4 тайма по 30 минут. Рух с дублем Климчука одолел австрийцев

Премьер-лига

Львовяне провели шестой матч на зимних сборах

4 тайма по 30 минут. Рух с дублем Климчука одолел австрийцев

Фото: ФК Рух

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"Рух" провел шестой контрольный матч на сборах в Словении. Львовяне встречались с австрийским клубом "Амштеттен". Поединок проводился в формате 4 таймов по 30 минут.

На 12-ой минуте встречи полузащитник Юрий Климчук открыл счет в матче. В середине второго тайма Карабин технично сыграл в штрафной площадке и заработал пенальти, который на 45-ой минуте реализовал Климчук, оформив дубль.

В третьем тайме австрийцы активизировались, но вратарь "Руха" Святослав Ванивский осуществив несколько важных сейвов. Тем не менее "Амштеттен" забил гол благодаря красивому удару со штрафного в исполнении Йилмаза на 96-ой минуте. Но уже на 110-ой минуте "желто-черные" воспользовались ошибкой голкипера на выходе и Андрей Китела отдал передачу на Василия Рунича, который отправил мяч в сетку.

В результате победа "Руха" со счетом 3:1. Следующий матч львовяне сыграют с "Штурмом" 8 февраля.

Товарищеский матч
6 февраля 2025 года
"Рух" (Львов) - "Амштеттен" (Австрия) 3:1
Голы: Климчук, 12, 45 (пенальти), Рунич, 110 - Йилмаз, 96

"Рух": Ледвий (Ванивский, 61), Роман (Калинец, 91), Холод (Джурабаев, 91), Дидык (Фицик, 61), Слюбик (Пискун, 64), Ременяк (Китела, 61), Пидгурский (Горин, 61), Рябов (Притула, 61 (Кирикович, 91)), Тлумак (Пастух, 61), Карабин (Рунич, 61), Климчук (Клайвер, 61 (Столярчук, 91))

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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