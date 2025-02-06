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Бартулович - после победы в спарринге: Готовность команды становится лучше с каждым днем
Заинтриговал
Фото: Зоря
Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал
"Хороший матч для нас. Очень много получалось у нас того, что нарабатывали в недельном цикле до этого матча после тех двух недель, работали под большой нагрузкой.
Довольны, как ребята работали и в атаке, и в обороне, но, конечно, разберем моменты, которые у нас не были хорошими, и надо их исправлять. У нас времени становится меньше до матча «Александрией», но готовность команды становится лучше с каждым днем.
Смена спаррингового партнера на 10 февраля? Да, это правда. Ждем подтверждения. Тоже команда из Австрии, лидер чемпионата. Должен быть хороший матч, потому что это хорошая команда, которая лидирует в их чемпионате", - сказал Бартулович.
Возможным соперником "Зари" в следующем спарринге может быть или лидер австрийской Бундеслиги "Штурм" или "Амстра", которая идет на первом месте во втором дивизионе Австрии.
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