Бартулович - после победы в спарринге: Готовность команды становится лучше с каждым днем

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал разгромную победу в контрольном матче с австрийским "Санкт-Пельтеном" (4:1) на сборах в Турции.

"Хороший матч для нас. Очень много получалось у нас того, что нарабатывали в недельном цикле до этого матча после тех двух недель, работали под большой нагрузкой.

Довольны, как ребята работали и в атаке, и в обороне, но, конечно, разберем моменты, которые у нас не были хорошими, и надо их исправлять. У нас времени становится меньше до матча «Александрией», но готовность команды становится лучше с каждым днем.

Смена спаррингового партнера на 10 февраля? Да, это правда. Ждем подтверждения. Тоже команда из Австрии, лидер чемпионата. Должен быть хороший матч, потому что это хорошая команда, которая лидирует в их чемпионате", - сказал Бартулович.