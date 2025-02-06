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Агробизнес подписал полузащитника и расстался с центрбеком

Премьер-лига

Клуб работает над обновлением состава

Агробизнес подписал полузащитника и расстался с центрбеком

Фото: ФК Агробізнес

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"Агробизнес" работает над обновлением состава.

Команду из Волочиска пополнил полузащитник Артем Семка, который этой зимой покинул "Прикарпатье". В первой части текущего сезона он провел 7 матчей (5 - в Первой лиге, 2 - в Кубке Украины) и оформил одну результативную передачу.

Ранее он также играл за "Зирку", "Кривбасс", "Перемогу" (Днепр), "Горняк-Спорт" и армянский "Локомотив" Ереван.

В то же время "Агробизнес" прекратил сотрудничество с центральным защитником Русланом Бариляком. Центрбек провел в клубе сезон 2023/24 и первую часть нынешней кампании. За это время он принял участие в 26 матчах и забил один гол.

Напомним, что "Агробизнес" по итогам осенней части сезона пробился в Чемпионскую Группу.

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Источник:
ФК Агробізнес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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