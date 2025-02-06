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Динамо огласило стартовый состав на спарринг со Шкендией
Возвращение Бражко и привлечение молодежи
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" проведет контрольный матч против "Шкендии" в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский определился со стартовым составом на игру.
"Динамо": Нещерет, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Пашко, Билый, Кабаев, Тымчик, Брагару, Задорожный,
Запасные: Игнатенко, Биловар, Волошин, Рубчинский, Герыч, Герреро.
Старт поединка - в 16:00 по Киеву. UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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