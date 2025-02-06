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Повлиял кейс Мудрика. Известно, почему Синчук не захотел переходить в Шахтер
Горняки интересовались тремя молодыми игроками металлиста
Фото: Instagram
На 18-летнего хавбека "Металлиста" Геннадия Синчука, который этой зимой перешел в "Монреаль"/ "Болонью" за 5 млн евро, претендовал и "Шахтер". Об этом сообщает "ТаТоТаке".
"Горняки" интересовались тремя молодыми футболистами харьковчан, в том числе и защитником Кириллом Дигтярем, которому выдают большие авансы.
Но на Синчука повлияла ситуация, что Мудрик и Судаков недавно сменили агентов, и в итоге, хавбек к "горнякам" не доехал.
Напомним, что молодежью "Металлиста" опекается Евгений Красников, который ранее также работал и с Мудриком, но после того, как Михаил сменил агента, СМИ даже писали о том, что Красников судится с игроком за определенные комиссионные за переход в "Челси".
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