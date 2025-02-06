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Динамо не устроило. Известно, какие условия предлагали Сандерленд и Ланс по Волошину

Премьер-лига
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Вингер остается в Динамо

Динамо не устроило. Известно, какие условия предлагали Сандерленд и Ланс по Волошину

Фото: ФК Динамо

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Стали известны подробности предложения английского "Сандерленда" по вингеру "Динамо" Назару Волошину.

Как сообщает ТаТоТаке, английский клуб предлагал вариант аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа, в случае если команда выйдет из Чемпионшипа в АПЛ ("Сандерленд" идет на 4-м месте в турнирной таблице и шансы на повышение в классе довольно велики).

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Также было предложение от французского "Ланса" с арендой до конца сезона с правом возможного выкупа.

Впрочем, как мы знаем, оба предложения не устроили киевлян.

Также источник отмечает, что на днях "Динамо" продлит соглашение с игроком.

Напомним, что в текущем сезоне Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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