Динамо не устроило. Известно, какие условия предлагали Сандерленд и Ланс по Волошину

Стали известны подробности предложения английского "Сандерленда" по вингеру " Динамо " Назару Волошину.

Как сообщает ТаТоТаке, английский клуб предлагал вариант аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа, в случае если команда выйдет из Чемпионшипа в АПЛ ("Сандерленд" идет на 4-м месте в турнирной таблице и шансы на повышение в классе довольно велики).

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Также было предложение от французского "Ланса" с арендой до конца сезона с правом возможного выкупа.

Впрочем, как мы знаем, оба предложения не устроили киевлян.

Также источник отмечает, что на днях "Динамо" продлит соглашение с игроком.

Напомним, что в текущем сезоне Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.