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Динамо не устроило. Известно, какие условия предлагали Сандерленд и Ланс по Волошину
Вингер остается в Динамо
Фото: ФК Динамо
Стали известны подробности предложения английского "Сандерленда" по вингеру "
Как сообщает ТаТоТаке, английский клуб предлагал вариант аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа, в случае если команда выйдет из Чемпионшипа в АПЛ ("Сандерленд" идет на 4-м месте в турнирной таблице и шансы на повышение в классе довольно велики).
Также было предложение от французского "Ланса" с арендой до конца сезона с правом возможного выкупа.
Впрочем, как мы знаем, оба предложения не устроили киевлян.
Также источник отмечает, что на днях "Динамо" продлит соглашение с игроком.
Напомним, что в текущем сезоне Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
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