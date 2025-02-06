Окон Шредингера. Динамо сделает последнюю попытку подписать африканского центрбека

" Динамо " все-таки предприняло последнюю попытку договориться о переходе центрального защитника Име Окона, который этой зимой находился на просмотре в киевском клубе.

Как сообщалось ранее, переговоры по трансферу игрока сорвались, но после того как в большинстве стран Европы закрылось трансферное окно, а Име так и не смог нигде трудоустроиться, киевляне решили сделать еще одну попытку.

Сейчас "Динамо" ведет переговоры с игроком, клубом и его агентом, и это будет последняя попытка подписать игрока. Все должно решиться в ближайшие дни, если не часы.

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Напомним, что футболист из ЮАР находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".

Име дебютировал в первой команде ивуарийского "Суперспорт Юнайтед" в прошлом сезоне. С того времени он провел 38 поединков во всех соревнованиях и забил 1 гол. Сейчас коллектив занимает девятую строчку в первенстве ЮАР.