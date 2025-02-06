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Окон Шредингера. Динамо сделает последнюю попытку подписать африканского центрбека
Окон то есть, то его нет, то снова есть
Фото: ФК Динамо Київ
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Как сообщалось ранее, переговоры по трансферу игрока сорвались, но после того как в большинстве стран Европы закрылось трансферное окно, а Име так и не смог нигде трудоустроиться, киевляне решили сделать еще одну попытку.
Сейчас "Динамо" ведет переговоры с игроком, клубом и его агентом, и это будет последняя попытка подписать игрока. Все должно решиться в ближайшие дни, если не часы.
Напомним, что футболист из ЮАР находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".
Име дебютировал в первой команде ивуарийского "Суперспорт Юнайтед" в прошлом сезоне. С того времени он провел 38 поединков во всех соревнованиях и забил 1 гол. Сейчас коллектив занимает девятую строчку в первенстве ЮАР.
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